رازمند: مردم فریب شبکه های معاند را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی رازمند،در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، ضمن تسلیت رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: زیارت حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، همانند زیارت قبر بی‌نشان مادر بزرگوارمان، حضرت فاطمه زهرا (س)، است. ایشان با بصیرت خود توانست نقشه‌های دشمنان را خنثی کند.

حجت‌الاسلام رازمند به مناسبت روز نیروی انتظامی، با اشاره به سختی‌ها و دشواری‌های این شغل، گفت:نیروی انتظامی از مشاغل سخت و طاقت‌فرساست که اجر و پاداش آن تنها نزد خداوند متعال است. نیروی انتظامی حافظ امنیت و آرامش جامعه است و فعالیت خود را از سر عشق و علاقه انجام می‌دهد، به طوری که درب شهادت هر روز بر روی این عزیزان باز است.

امام جمعه موقت سیریک در ادامه افزود:ما باید قدردان زحمات نیروی انتظامی باشیم، چرا که در سایه امنیت آنهاست که بدون دغدغه زندگی می‌کنیم. نیروی انتظامی دو روی اقتدار و محبت را به‌طور همزمان دارد و این دو رویکرد باید در کنار هم معنا پیدا کنند؛ یعنی علاوه بر اقتدار، باید با مردم با محبت و احترام رفتار شود.

وی همچنین با اشاره به روز جهانی کودک بیان کرد: دشمن امروز با تمام توان خود بر روی کودکان ما تمرکز کرده است. بازی‌های آنلاین ذهن کودکان را درگیر کرده و ما باید توجه کنیم که تربیت فرزندان ما باید بر پایه ایمان و اعتقاد باشد.

حجت‌الاسلام رازمند در بخش پایانی سخنان خود درباره مشکلات و چالش‌های امروز جهان، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به بصیرت سیاسی نیازمندیم و باید اخبار را از رسانه‌های معتبر دریافت کنیم. مردم باید با آگاهی زندگی کنند و فریب شبکه‌های معاند را نخورند. دشمن در تلاش است تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، اما توان دفاعی کشور در بالاترین سطح خود قرار دارد.