ایلان ماسک نخستین فرد ۵۰۰ میلیارد دلاری جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نشریه فوربز گزارش داد که ارزش خالص دارایی های ایلان ماسک، چهره مشهور آمریکایی و بنیانگذار دو شرکت تسلا و اسپیس ایکس، از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و وی نخستین شخص در جهان است که به چنین حجم دارایی دست پیدا می‌کند.

ایلان ماسک که به طور همزمان مالک شبکه اجتماعی X، توییتر سابق، و یک شرکت دیگر به نام نورالینک نیز هست، هم اکنون ۵۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار دارایی دارد.

فوربز می‌گوید دلیل چنین افزایش ثروت ایلان ماسک این بود که وی همکاری با دولت آمریکا به عنوان سرپرست وزارت بهره وری این کشور را رها کرده و روی فعالیت های اقتصادی خود متمرکز شده است.

هم اکنون ماسک در صدر فهرست ثروتمندترین اشخاص جهان نشریه فوربز قرار دارد و پس از وی نیز لری آلیسون، مدیرعامل شرکت اوراکل، با ۳۵۱ میلیارد دارایی قرار گرفته است.

مارک زاکربرگ، بنیانگذار متا با ۲۴۶ میلیارد دلار دارایی، جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون با ۲۳۳ میلیارد دلار دارایی، و لری پیج، هم بنیانگذار گوگل با ۲۰۴ میلیارد دلار دارایی نیز در رتبه های سوم تا پنجم ثروتمندترین افراد جهان فهرست نشریه فوربز قرار دارند.