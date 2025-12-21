افزایش باورنکردنی ثروت ایلان ماسک با حکم یک دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اواخر روز جمعه دادگاه عالی ایالت دلاور آمریکا در یک دعوی قضائی مربوط به حق معامله سهام شرکت تسلا به نفع ایلان ماسک رأی داد و این حکم ۱۳۹ میلیارد دلار به ثروت ماسک اضافه کرد.

با این حساب و بر اساس گزارش نشریه فوربز، ایلان ماسک حالا نخستین فرد در جهان است که ارزش خالص داراییش از ۷۰۰ میلیارد دلار عبور کرده و به ۷۴۹ میلیارد دلار رسیده است.

همین چند روز پیش بود که انتشار خبر عرضه اولیه سهام شرکت اسپیس ایکس موجب شد تا ارزش دارایی‌های ماسک از ۶۰۰ میلیارد دلار بیشتر شود.

در ماه نوامبر هم سهامداران شرکت تسلا پیشنهاد تخصیص بودجه یک تریلیون دلاری به طرح‌های ترامپ برای تبدیل کردن این شرکت تولید خودروهای برقی به یک غول در حوزه هوش مصنوعی و تولید ربات را تأیید کردند.

بر اساس گزارش فوربز، پس از ایلان ماسک، لری پیج، هم بنیانگذار شرکت گوگل، با ۵۰۰ میلیارد دلار دارایی در جایگاه دومین فرد ثروتمند جهان قرار دارد.