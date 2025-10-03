به گزارش خبرنگار مهر، کودکان و نوجوانان هیئت دانش‌آموزی نسل انقلاب نایین به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، ایستگاه صلواتی در ورودی مسجد محله خود که مزین به نام امام حسین (س) است برپا کرده‌اند.

این ایستگاه صلواتی که تمام کارهای آن از ساخت شربت تا لیوان چیدن و شربت ریختن و توزیع در میان مردم و در وسط خیابان را کودکان و نوجوانان انجام می‌دهند، زیبایی خاصی از عشق و ارادت این بچه‌هیئتی‌هایی است که در حد توان خود برای رضای خدا و برای خشنودی حضرت معصومه (س) دست به فعالیتی عاشقانه زدند.

صحنه‌هایی که در این ایستگاه صلواتی رقم خورد، یادآور خلوص ناب دل‌های کوچک اما پرشور بود؛ دل‌هایی که گرچه به ظاهر کودکانه‌اند، اما آن‌چنان بزرگ و نورانی‌اند که خدمت به مردم را راهی برای خدمت به اهل‌بیت (ع) می‌دانند.

هر لیوان شربت که با دستان کوچکشان پر می‌شد، جلوه‌ای از اخلاص و محبت بود و هر لبخندشان در هنگام پذیرایی از مردم، شعله‌ای از عشق به خاندان عصمت و طهارت را منعکس می‌کرد.

در میان جمعیت، نگاه‌های تحسین‌آمیز مردمی که از این ایستگاه عبور می‌کردند، نشان می‌داد که چگونه صفای کودکانه می‌تواند دل‌های بزرگ‌ترها را نرم و جان‌ها را تازه کند.

این حرکت کوچک، پیامی بزرگ داشت؛ اینکه فرهنگ خادمی اهل‌بیت (ع) از همان کودکی در جان فرزندان این سرزمین ریشه می‌دواند و نسل فردا را آماده‌تر می‌سازد.

این کودکان و نوجوانان، به زبان بی‌زبانی نشان دادند که عشق به بانوی کریمه (س) و اهل‌بیت عصمت و طهارت محدود به سن و سال نیست.

شاید دستانشان کوچک باشد، اما نیت و قلبشان چنان وسیع است که در آسمان اخلاص جای می‌گیرد.

بی‌گمان بانوی کریمه اهل‌بیت، نگاهی مهرآمیز به این شکوفه‌های نوپا خواهد داشت و خدمت صادقانه آنان را در دفتر کرامت خویش ثبت خواهد کرد.