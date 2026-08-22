راه به ترکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: طبق اعلام آگاهان به امور، ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پرونده ایران را از جی‌دی ونس، معاون اولش و روبیو و هگست، وزرای خارجه و جنگش، گرفته است و این پرونده را به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا سپرده است؛ بسنت به ترامپ قول داده کاری که ناوگان جنگی صدها میلیارد دلاری آمریکا از انجامش عاجز بود را با حربه اقتصادی انجام دهد. بسنت می‌خواهد معمار خفگی اقتصادی ایران نام گیرد. ترامپ هذیان‌گو به بسنت دستور داده که هر راه تجارت آشکار و پنهان با ایران را مسدود کند و چنانچه بنگاهی اقتصادی در کشوری مبادرت به تجارت آشکار و پنهان با ایران کرد، آن کشور را به صورت کامل تحریم کند. امارات متحده عربی که متحد پنهان رژیم اشغالگر اسرائیل در منطقه ما محسوب می‌شود، نخستین لبیک را به فرمان ترامپ و بسنت داد و تمام تجارت و مبادله خود با ایران را قطع کرد. اما فرمان ترامپ مبنی بر فلج کردن اقتصاد ایران، با واکنش‌هایی از سوی محافل مختلف در داخل و خارج آمریکا مواجه شد. نیویورک‌تایمز در این رابطه نوشت: پشت تهدیدهای ترامپ درباره جنگ اقتصادی علیه ایران این پیام وجود دارد که او نمی‌خواهد دوباره وارد جنگ نظامی شود و از قدرت نظامی ایران هراس و وحشت دارد.

واکنش سعدی‌گونه دیپلمات سابق آمریکا به حماقت جدید ترامپ

آلن ایر، دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، با این شعر مشهور فارسی از گلستان سعدی، به تهدیدات اقتصادی ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد: ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی/ کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است.روزنامه واشنگتن‌پست در یک مطلب تحلیلی نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در وادار کردن تهران به تسلیم ناتوان مانده، به نظر می‌رسد مستاصل شده و صرفا برای خالی نبودن عریضه، به تبلیغات در مورد جنگ تمام‌عیار اقتصادی با ایران متوسل شده است. او خشم و سرخوردگی خود را بیش از پیش سر عمان و دیگر شرکای منطقه‌ای آمریکا خالی می‌کند. این روزنامه نوشته تهدیدهای ترامپ علیه کره جنوبی و عمان نشانه‌ای از خشم روزافزون ترامپ است؛ چرا که او راه خروجی از جنگی که خود آغاز کرده نمی‌بیند.

تحلیلگران گفته‌اند ترامپ همچنین از احتمال توافق جانبی میان ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بازگشایی تنگه هرمز نگران به نظر می‌رسد. آلن ایر، دیپلمات سابق که در تیم مذاکره‌کننده آمریکا برای دستیابی به برجام حضور داشت، گفت: اظهارات این هفته رئیس‌جمهور نشان‌دهنده سرخوردگی او از ناتوانی در دستیابی به حداقل هدف خود، یعنی بازگرداندن رفت‌وآمد در تنگه هرمز به سطح عادی است.وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در چارچوب جنگ اقتصادی ترامپ علیه مردم ایران، امارات با فشار دولت ترامپ معاملات اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورده، زیرا آمریکایی‌ها گفته‌اند این اقدامات تاثیر بیشتری بر تهران دارد تا محاصره دریایی. این روزنامه آمریکایی تاکید کرده که قطع این معاملات آسان نیست، چون در بسیاری از موارد حتی نام ایران در تراکنش‌های مالی ظاهر نمی‌شود. از سوی دیگر، مقامات اماراتی نگران هستند که فشار عمیق‌تر اقتصادی و واکنش تهران، به اقتصاد کشورهای خلیج فارس آسیب جدی بزند.

پیوست تبلیغاتی و روانی تروریسم اقتصادی آمریکا

اما جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران، یک پیوست تبلیغاتی و عملیات روانی نیز دارد؛ در همین راستا، رسانه آکسیوس که بازوی جنگ روانی کاخ سفید محسوب می‌شود، مدعی شد که آمریکا روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت از کریدور عمانی تنگه هرمز عبور می‌دهد و همین امر، قیمت نفت را صعودی نکرده است. این خبر به وضوح یک ادعای غلط و پروپاگاندای تخریبی بود. در همین رابطه الجزیره با استناد به داده‌های شرکت کپلر گزارش داد از یک تا ۱۹ اوت، یعنی حدود سه هفته اخیر بالغ بر ۲۳۶ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند که ۸۳ فروند به‌طور آشکار از مسیر ایرانی استفاده کرده‌اند، در حالی‌ که تنها سه فروند از مسیر عمانی عبور کرده‌اند.

براساس این گزارش، در میان ۱۱۲ شناور نفتی و گازی عبوری نیز ۲۱ فروند مسیر ایرانی را انتخاب کرده و تنها دو فروند مسیر عمانی را برگزیده‌اند. در واقع طبق گزارش الجزیره در طول ۱۹ روز اخیر فقط دو نفتکش از جنوب تنگه هرمز عبور کرده‌اند. تانکرترکز، مرجع معتبر جهانی کشتیرانی جهانی نیز به ادعای ترامپ و آکسیوس که مدعی انتقال روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز شده بودند واکنش نشان داد و نوشت: شاید منظور مقام‌های آمریکایی، انتقال ۱۰ میلیون بشکه نفت در هر نوبت، حرکت کاروان باشد، نه ۱۰ میلیون بشکه در روز؛ برآورد غالب در صنعت نفت، بسیار کمتر از این رقم است!

جنگ اقتصادی همان تجاوز به زیرساخت‌هاست

اما اسپوتنیک نیز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی ایران نوشت: محاصره دریایی آمریکا یک اقدام تجاوزکارانه است و ما نسبت به واکنش منطقه‌ای ایران هشدار می‌دهیم. اعمال محدودیت برای ورود کالا به ایران یا افزایش فشارهای اقتصادی در شرایطی که محاصره دریایی آمریکا به مثابه اقدام تجاوزکارانه علیه ایران ادامه دارد، از سوی تهران به‌عنوان تجاوز نظامی به زیرساخت‌های کشور تلقی شده و موجب واکنشی خواهد شد که پیامدهای آن متوجه کل منطقه به‌ویژه همدستان و شرکای امنیتی و تجاری آمریکا خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد کرد که کشورهای منطقه که به انحای مختلف در بروز وضعیت فعلی نقش و تقصیر داشته‌اند آزادانه به تجارت نفت و کالا ادامه دهند و ملت ایران به‌ناحق مورد فشار، تحریم و محاصره قرار داشته باشد.

به طور کلی، جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اصول منشور ملل متحد، هرگونه اقدام قهری یک‌جانبه که با هدف تضعیف ساختارهای اقتصادی و اعمال فشار بر معیشت شهروندان صورت می‌گیرد را قویا محکوم می‌نماید. این اقدامات، که در دایره تروریسم اقتصادی جای می‌گیرند، نه تنها ناقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل و اصل برابری حاکمیت دولت‌هاست، بلکه به مثابه جنایتی علیه حقوق بشر، محسوب می‌شود. ایران از جامعه جهانی می‌خواهد ضمن تقبیح این اقدامات تروریستی، بر لزوم پایبندی به چندجانبه‌گرایی و برچیدن تمامی سازوکارهای تحریمی غیرقانونی که صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می‌اندازد، تاکید ورزند. آمریکای جنایتکار همچون شکست و هزیمت در تجاوز نظامی، قطعا از تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران نیز طرفی نخواهد بست.

محاسبات غلط کاخ سفید

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تهدیدات اقتصادی آمریکا علیه ایران در برنامه ایکس نوشت: ادعا می‌کنند ایران در آستانه شکست است و به یک نخ بند است، اما به همه متحدان‌شان التماس می‌کنند که کمک‌شان کنند! وی افزود: مشکل، محاسبات غلطی است که هر بار برای پوشاندنش، مجبور می‌شوند شکست بزرگ‌تری برای خودشان بسازند. غریب‌آبادی تاکید کرد: جنگ نظامی نتیجه نداد، حالا اسم شکست بعدی را جنگ اقتصادی گذاشته‌اند.

وزارت امور خارجه کشورمان نیز با محکومیت شدید تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا طی بیانیه‌ای تاکید کرد که سیاست فشار واشنگتن، پیشتر نیز آزموده و شکست خورده است و خللی در عزم ملت ایران ایجاد نمی‌کند. در بیانیه وزارت خارجه قید شده که هیات‌ حاکمه آمریکا همزمان با سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مدعی اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و تجاری علیه ملت ایران شد. این اقدام نه فقط نشانه دیگری از تداوم ۷۳ سال عناد و دشمنی سیاستگزاران آمریکایی با مردم ایران است بلکه اثبات‌کننده ماهیت ضد بشری، قانون‌شکن و استکباری هیات حاکمه آمریکا است.

وزارت خارجه تاکید کرد: بدون تردید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق بنیادین انسانی تک‌تک شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است، مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند. این تحریم‌ها که متعاقب جنگ‌های تحمیلی یک‌سال و نیم اخیر آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و ناکامی در پیشبرد اهداف اهریمنی آنها برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر مطامع غیرقانونی و ضد بشری صورت می‌گیرد، صرفا سیاهه جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانی‌تر می‌کند اما بدون تردید کوچک‌ترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه درج شده که تحریم و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است و اعتیاد بیمارگونه آمریکا به این دو، نه فقط صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی عینی قرار داده بلکه تمدن انسانی را دچار انحطاط اخلاقی بی‌سابقه‌ای کرده است. بر این اساس، هر دولتی که به اصول و اهداف منشور ملل متحد از جمله اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها باور دارد، نمی‌تواند نسبت به استمرار قانون‌شکنی و ستیزه‌جویی آشکار آمریکا در قبال هنجارهای بنیادین بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.

وزارت امور خارجه تصریح کرده که اقدام آمریکا در اعلام پرطمطراق تحریم‌های جدید، در عین اینکه اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، تداوم سیاستی است که پیشاپیش آزموده و شکست ‌خورده است و آزمودن مجدد آن قطعا نتیجه‌ای جز تکرار ناکامی‌های گذشته و رسوایی طراحان و عاملان این سیاست نخواهد داشت و البته مسئولیت پیامدها و تبعات آن بر عهده دولت آمریکا و طراحان و مجریان این سیاست خواهد بود. وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌ کردن شدید اقدام آمریکا در تشدید تحریم‌های غیرقانونی و ضد بشری علیه ملت ایران تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با هجمه‌ها و فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا ثابت‌قدم و مصمم است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندی‌های بی‌بدیل ملی و با در نظر داشتن تجارب هفت دهه مقاومت همه‌جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران، از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای دفع شرارت دشمن آمریکایی- صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت.