امام جمعه موقت سمنان: ایران منزوی شدنی نیست

سمنان- امام جمعه موقت سمنان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران منزوی شدنی نیست، گفت: ملت ما با مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک، در برابر خواست نامشروع دشمنان تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین با بیان اینکه هدف دشمنان از طرح مکانیسم ماشه و اسنپ بک انزوای ایران است، ابراز داشت: آنها می خواهند با قرار دادن کشور در تنگنای اقتصادی ما را تسلیم خواسته های زور خود کنند.

وی با بیان اینکه تحریم های جدید ما را به عقب نخواهد برد، افزود: با تکیه بر ظرفیت های داخل و توان نیروهای بومی به جلو خیز خواهیم برداشت.

خطیب موقت نماز جمعه سمنان با تاکید بر اینکه با کوچکترین اشتباه اسراییل قطعاً کار آنها بی پاسخ نخواهد ماند، ابراز داشت: ایران با موشک های خود آسرایی از روی زمین محو خواهد کرد.

عبدوس با تاکید بر اینکه سرنوشت فرعون در انتظار اسراییل است، تصریح کرد: تلاش ۲۰۰ ساله استکبار برای دموکراسی، عدالت و حقوق بشر تنها دروغی بود که به همه جهان اثبات شد.

وی با بیان اینکه امروز مسئله فراتر از لبنان و غزه است، افزود: شاهد هستیم که در جای جای دنیا علیه آمریکا و اسراییل شعار سر دادند می شود و شاخه جدید مقاومت در مسیر خود به درستی پیش می رود.

