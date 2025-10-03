واکنش حماس به شجاعت عناصر کاروان صمود در برابر وزیر صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای در واکنش به بازداشت عناصر ناوگان صمود در سرزمینهای اشغالی و حضور ایتمار بن گویر وزیر افراطی رژیم صیونیستی در جمع بازداشتیها و تروریست خطاب کردن آنها اعلام کرد که حضور بن گویر فاشیست در محل بازداشت حامیان بینالمللی که در ناوگان جهانی پایداری حضور داشتند و تلاش او برای تهدید و تحقیر آنها، نشاندهنده میزان تکبر و انحطاط اخلاقی و سیاسی است که سرکردگان رژیم جنایتکار صهیونیستی به آن رسیدهاند.
حماس، این اقدام را تلاش مذبوحانه تل آویو برای وانمود کردن به پیروزی بر حامیان غیرمسلح است، در حالی که رژیم فاشیست صهیونیستی در سطح جهانی روز به روز بیشتر منزوی میشود.
این بیانیه می افزاید که توصیف این حامیان به عنوان «تروریست» تنها به دلیل تلاش آنها برای رساندن شیر و مواد غذایی به کودکان و مردم غزه، که در معرض نسلکشی و گرسنگی سیستماتیک قرار دارند، مستلزم محکومیت جهانی و بینالمللی این رژیم و رفتار ارتش فاشیست آن و اعمال فشار بر این رژیم برای آزادی فوری آنهاست.
حماس ضمن بیان ابراز افتخار خود نسبت به موضع قهرمانانهای که حامیان فلسطین با به چالش کشیدن بن گویر و فریاد «فلسطین آزاد» در برابر او نشان دادند، اعلام کرد که این موضع نشاندهنده شجاعت این عناصر و پیام والای انسانی است که آنها حامل آن هستند.
این بیانیه از ملتها و نهادهای مدنی در سراسر جهان خواست تا فعالیتهای همبستگی با مردم فلسطین را افزایش دهند و کمپینهای تحریم و انزوای رژیم سرکش صهیونیستی را تقویت کنند تا تجاوز متوقف شود و جنایت نسلکشی در نوار غزه پایان یابد.
ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز جمعه از بازداشتگاه کتسیعوت در صحرای النقب بازدید کرد. دهها فعال بینالمللی از ناوگان صمود پس از حمله نظامیان صهیونیست به این ناوگان در آبهای بینالمللی، در این زندان نگهداری میشوند.
بنگویر در جریان این بازدید، فعالان بینالمللی را مورد حمله قرار داد و آنها را «تروریست» خواند. ولی فعالان حامی فلسطین که اسیر نظامیان صهیونیست بودند، لحظه ای از شعار دادن در حمایت از فلسطین دست برنداشتند و مانع از ادامه اظهارات بن گویر شدند.
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از شب گذشته کشتیهای ناوگان صمود را که با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای دارویی و غذایی حرکت کرده بودند، توقیف و صدها فعال، خبرنگار و پزشک از کشورهای مختلف را بازداشت کرد.
نظر شما