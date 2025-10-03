به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته ملی تونس برای حمایت از مقاومت در فلسطین امروز جمعه اعلام کرد که شکایتی بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل توقیف غیر قانونی ناوگان صمود و تجاوز به خبرنگاران تنظیم خواهد کرد.

این کمیته همچنین خواستار آزادی فوری بازداشت ‌شدگان ناوگان صمود و مجازات این رژیم به دلیل ممانعت غیر قانونی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شد.

بر اساس این بیانیه، بازداشت‌شدگان ناوگان صمود در اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این کمیته اقدام «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی علیه بازداشت‌شدگان را «تروریسم» توصیف کرد و اظهار داشت که این رژیم با بازداشت‌شدگان به شکلی تحقیرآمیز رفتار کرده و آن‌ها را وادار به امضای اسنادی برای تبعید و بازداشت می‌کند.

این کمیته همچنین از جامعه بین‌المللی خواست برای آزادی شرکت‌ کنندگان در ناوگان صمود بر تل‌آویو فشار بیاورند. علاوه بر این، تونس خواستار تصویب قانونی برای جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شد.

یک تیم متشکل از وکلا از تونس، اسپانیا و ایتالیا پیگیر پرونده بازداشت ‌شدگان ناوگان صمود هستند. این کمیته تأکید کرد که یورش صهیونیست‌ها به کشتی‌های این ناوگان و ربودن آن‌ها، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

از سوی دیگر وزارت خارجه عمان امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که این کشور در حال پیگیری وضعیت شهروندان خود است که در ناوگان صمود حضور دارند. مسقط بر تمایل خود برای حفظ سلامت و بازگشت امن این شهروندان به وطن تأکید کرد.

وزارت خارجه عمان با اشاره به همکاری با شرکای خود برای تأمین امنیت شهروندانش، خواستار تضمین سلامتی تمامی شرکت‌کنندگان در ناوگان صمود و عدم قرار گرفتن آن‌ها در معرض هیچ خطری شد.

این بیانیه همچنین با دعوت از جامعه بین‌المللی برای پذیرش مسئولیت خود، خواستار فشار بر تل آویو جهت توقف نقض قوانین و اجازه رساندن کمک‌ها به غزه گردید.