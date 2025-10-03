کوبا خواستار آزادی فوری عناصر ناوگان صمود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزیر امور خارجه کوبا با صدور بیانیه‌ای در واکنش به یورش رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود برای شکستن محاصره غزه، بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر از شرکت‌ کنندگان در ناوگان جهانی صمود را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آنان از اسارت رژیم صهیونیستی شد.

کوبا همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا به نقض قوانین بین‌المللی، محاصره و نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه خاتمه دهد.

این موضع‌گیری کوبا در راستای حمایت قاطع این کشور از مردم فلسطین و محکومیت اقدامات اسرائیل است.

رژیم صهیونیستی از چهارشنبه شب اقدام به توقیف کشتی‌های ناوگان دریایی صمود کرد و پنج شنبه نیز 47 کشتی از 48 کشتی‌های ناوگان مذکور را توقیف کرد و همه سرنشینان آن بجز نمایندگان پارلمان برخی کشورها را بازداشت کرده است. یک کشتی باقیمانده نیز امروز توسط رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار گرفت و توقیف شد.