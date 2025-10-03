رحمت اللهی: بازنگری در طرح تفصیلی شهرهای شهرستان آذرشهر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمت اللهی روز جمعه در جلسه کمیته فنی شهرستان آذرشهر گفت: برای دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار شهری بازنگری در طرح جامع تفصیلی و طرح هادی شهرداری شهرهای آذرشهر، گوگان، ممقان و تیمورلو و همچنین تعریف کاربری‌های شهری و الحاق به محدوده شهری در حاشیه برخی معابر پیشنهادی شهری ضروری است.

رضی منش مدیر دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی هم در این نشست با اشاره به مشکلات فنی در اجرای طرح تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر گفت: در طراحی، اجرا و جانمایی تقاطع غیر همسطح این شهرک صنعتی برخی ابهامات فنی وجود دارد و در صورت اجرای این طرح، مشکلات متعدد ترافیکی و حادثه خیز پیش خواهد آمد.

وی تاکید کرد: تجدید نظر و نگرش کارشناسی و مطابق با مطالبه صاحبان صنایع و همچنین رانندگان در اجرای رمپ و مسیرهای دسترسی در این تقاطع و همچنین جانمایی پل شهرک صنعتی شهید سلیمی توسط اداره کل راهداری استان ضروری است.