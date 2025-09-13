متفکرآزاد: آذربایجان از بهترین نقاط کشور برای نیروگاه خورشیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بعدازظهر شنبه در آئین کلنگزنی پروژه ۹۶ مگاواتی نیروگاه خورشیدی دانشگاه شهید مدنی، بر اهتمام به انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: از قبل گفته میشد که آذربایجان تابش خورشیدش به درد نیروگاه خورشیدی نمیخورد؛ این گزارش کاملاً غلط و نادرست بود.
وی با اشاره به اینکه این ادعا بعدها اثبات شده که صحت ندارد، افزود: اتفاقاً به دلیل دمای هوا و زاویه تابش، آذربایجان جزو بهترین نقاط کشور برای تولید انرژی خورشیدی است.
تقدیر از مسئولین و تلاش برای توسعه منطقه
متفکر آزاد از استاندار آذربایجان شرقی بابت اهتمام ویژه ایشان به پروژههای ارزشمند تجدیدپذیر قدردانی نمود. وی با اشاره به حضور خود در کمیسیون انرژی مجلس، آمادگی برای حمایت از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را اعلام کرد.
تکلیف ۱۰ هزار مگاواتی دولت در انرژی تجدید پذیر
نماینده تبریز به تکلیف دولت در زمینه ۱۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر و ۲ هزار مگاوات انرژی هستهای در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: با تحرکی که در استانها، تهران و ساتبا شکل گرفته، بسیار امیدوارم که بتوانیم این اهداف را محقق کنیم. وی ضمن مهم دانستن ظرفیتهای استان، اظهار امیدواری کرد که این روند توسعه ادامه یابد.
بهرهگیری از ظرفیتهای بومی
وی همچنین به پیشنهاد مطرح شده در مورد توجه به شبکه توزیع اشاره کرد و گفت: اگر در خانهها، شهرها و روستاها از این انرژی استفاده شود، هزینههای دولت برای احداث شبکه توزیع کاهش یافته و مدیریت هزینهها تسهیل خواهد شد.
حمایت از پیگیری استاندار و تعامل با ساتبا
وی با اشاره به صحبتهایش با آقای اسماعیلزاده، مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان، مبنی بر پیگیری دستور استاندار، آمادگی خود را برای هرگونه تلاش در این زمینه اعلام کرد. متفکر آزاد با کنایه به اهمیت استان آذربایجان شرقی، گفت: دیواندا آدامیمیز وار، حواستان به این استان باید بیشتر باشد.
