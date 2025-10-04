پیام تبریک استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بهرام سرمست به این شرح است:

هفته فرماندهی انتظامی، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌های خالصانه خدمتگزاران امینی است که در سایه‌ی الطاف الهی، بی‌ادعا و با ایثارگری، پاسداری از حریم امنیت و آرامش جامعه را بر عهده گرفته‌اند.

در شرایط حساس کنونی که دشمنان نظام اسلامی با طراحی جنگ ترکیبی و گسترش جنگ روانی در صدد ایجاد ناامنی و اختلال در ثبات ملی هستند، نقش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سدی مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان و حافظ کیان نظم و امنیت کشور، بیش از هر زمان دیگری حیاتی و تعیین‌کننده است. این نهاد انقلابی، با تعامل سازنده و ارتباط مستمر با آحاد ملت، به نماد اعتماد و وفاق ملی تبدیل شده است.

سرمایه اجتماعی ارزشمندی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل سال‌ها مجاهدت، تعهد و درایت کارکنان غیور فرماندهی انتظامی در تعاملی حکیمانه با مردم است. این تعامل استراتژیک، نه تنها امنیت پایدار را در سراسر میهن اسلامی تضمین می‌کند، بلکه بستر لازم برای تحقق آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند.

اینک که در آستانه هفته فرماندهی انتظامی قرار گرفته‌ایم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره درخشان شهدای سرفراز نظم و امنیت، به ویژه شهدای اخیر استان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با جان‌فشانی خود بر استمرار مسیر امنیت و عزت میهن مهر تأیید زدند، این مناسبت پربرکت را به فرماندهان دلسوز، پرسنل فداکار و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. برای کلیه مدافعان امنیت و آرامش میهن، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم.