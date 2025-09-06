به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در جهاد کشاورزی استان در تبریز ضمن گرامیداشت ۱۵ شهریور روز ملی پسته اظهار کرد: با بالا رفتن EC آب و خاک‌های زراعی استان آذربایجان‌شرقی و نیز پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش نزولات آسمانی و تغییرات اقلیمی استان در سال‌های اخیر، سطح زیرکشت پسته در استان نیز افزایش یافته است.

وی بیان داشت: کاشت پسته به دلیل ارزش اقتصادی بالا و ارزآوری این محصول و نیز تحمل نسبی به شوری بالای خاک، آب و کم آبی در تبدیل اراضی کم بازده به مناطقی با بهره‌وری بالا و در جایگزینی محصولات پرآب بر با این محصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جعفرنژاد ادامه داد: شهرستان‌های اسکو، مرند، جلفا، آذرشهر و خسروشهر جز شهرستان‌های پیشرو در کشت و کار پسته هستند.

وی، تولید کل پسته در استان را ۲ هزار و ۱۱۰ تن و متوسط عملکرد منطقه را حدود یک تن در هکتار اعلام نمود و افزود: از دلایل عملکرد پایین باغات پسته استان نسبت به سایر استان‌ها می‌توان به جوان بودن درختان پسته اشاره کرد بطوریکه قسمت اعظم درختان پسته موجود در سن ۱۲ سالگی هستند که هنوز با باردهی اقتصادی فاصله دارند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی ابراز کرد: شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه در اردیبهشت ماه به دلیل بارندگی‌های زیاد و بالا بودن رطوبت نسبی هوا، با ایجاد اختلال در تلقیح درختان، موجبات بوجود آمدن خساراتی در کیفیت و کمیت محصول را فراهم می‌کند.

جعفرنژاد یادآور شد: عمده‌ترین ارقام مورد کشت در استان رقم‌های احمدآقائی و اکبری است، هرچند بقیه ارقام مانند کله قوچی، اوحدی، شاه‌پسند نیز در باغات استان کشت می‌شود. پایه‌های مرسوم استان بادامی زرند و پسته وحشی است، البته توسعه پایه‌های پر رشد آمریکایی مانند UCB1 در استان از لحاظ مقاومت به سرما نیاز به مطالعه و بررسی دارد.

وی ادامه داد: آفت کلیدی پسته در منطقه پسیل است که امسال با توجه به شرایط آب و هوایی طغیان کرده و باعث خسارت‌های زیادی از جمله ریزش میوه، برگ و کاهش عملکرد در محصول شده است. تلاش کارشناسان حفظ نباتات در راستای کاهش استفاده از سموم و مبارزه آفت با کارت زرد و صابون‌های حشره‌کش است.

جعفرنژاد خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان‌شرقی نزدیک به ۲۷ مرکز فرآوری پسته وجود دارد که از این تعداد ۷ مورد دارای خط کامل فرآوری با ظرفیت روزانه ۶ تن در ساعت و بقیه به صورت نیم خط یا خانگی اقدام به فرآوری می‌کنند که برای جلوگیری از تر فروشی نیاز است مراکز فرآوری افزایش یابد.