به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی عصر جمعه در اولین جشنواره نخودچی ممقان با تاکید بر لزوم توسعه جشنوارههای بومی در سراسر استان گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای محلی است و به همه فرمانداران و شهرداران استان تأکید شده که متناسب با محصول و سوغات ویژه هر شهر، جشنوارههایی برای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه خود برگزار کنند.
ممقان؛ تولیدکننده ۹۵ درصد نخود آجیل کشور
وی با اشاره به جایگاه ویژه نخودچی ممقان اظهار داشت: ۹۵ درصد نخود آجیل کشور در این شهر تولید میشود و این یعنی ممقان در سفره تمامی ایرانیان سهم و نقش دارد. این ظرفیت بینظیر باید به عنوان یک برند ملی و حتی جهانی مورد حمایت قرار گیرد.
هر خانه در ممقان یک کارگاه تولیدی است
سرمست با تقدیر از سختکوشی و روحیه کارآفرینی مردم ممقان گفت: اینجا به معنای واقعی هر خانه یک کارگاه و هر خانواده یک واحد تولیدی است که نهتنها با الگوهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد، بلکه با جدیدترین تئوریهای توسعه اقتصادی در دنیا نیز مطابقت میکند. بنابراین صحبت از بیکاری در این منطقه مطرح نیست، بلکه بحث اصلی حمایت از کارآفرینی و تقویت تولید است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: بر اساس گزارشات، کارآفرینان ممقانی تاکنون توانستهاند بازارهای اروپا را فتح کنند و این نشاندهنده ظرفیت بالای صادراتی نخودچی ممقان است. تشکیل کنسرسیومهای صادراتی یا تقویت تعاونیهای موجود میتواند نقش مهمی در گسترش بازارهای جهانی نخودچی ایفا کند و دولت نیز آماده حمایت در این مسیر است.
لزوم سرمایهگذاری برای افزایش ارزش افزوده
وی ادامه داد: برای افزایش ارزش افزوده نخودچی ممقان باید در زمینه فرآوری، تنوعبخشی به محصولات، رعایت استانداردهای صادراتی، بستهبندی و برندسازی سرمایهگذاری جدی صورت گیرد. همچنین صنایع جانبی مانند آرد نخودچی و فرآوردههای غذایی وابسته میتواند فرصتهای اقتصادی جدیدی برای منطقه ایجاد کند.
سرمست با اشاره به لزوم ایجاد زیرساختهای بازاریابی و فروش تصریح کرد: استان از راهاندازی بازارچههای عرضه محصول نخودچی در ممقان، تکمیل شهرک صنعتی تخصصی و ایجاد نمایشگاههای دائمی حمایت خواهد کرد تا علاوه بر بازارهای جهانی، بازارهای محلی نیز رونق یابند.
پیگیری کاهش هزینههای تولید
وی همچنین با تأکید بر لزوم کاهش هزینههای تولید گفت: پیگیری برای استفاده از ظرفیتهای قانونی در خصوص تعرفه گاز مصرفی و سایر هزینهها در دستور کار قرار دارد تا تولیدکنندگان بتوانند با کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری را داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای توسعهای شهرستان آذرشهر اشاره کرد و گفت: این شهرستان به طور ویژه در اولویت طرحهای توسعه قرار دارد. فردا عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۹۶ مگاواتی در دانشگاه شهید مدنی آغاز خواهد شد که گامی مهم در رفع ناترازی انرژی صنایع منطقه بهویژه شهرک صنعتی سلیمی خواهد بود.
وی اضافه کرد: از نظر زیرساختهای حملونقل نیز احداث ایستگاه ریلی و اتصال خطوط راهآهن این منطقه به شبکه سراسری در دستور کار قرار دارد تا امکان دسترسی آسانتر و تسهیل در جابهجاییها فراهم شود.
مأموریت دولت برای ارتقای برند ممقان
سرمست در پایان با اشاره به جایگاه ممتاز ممقان در اقتصاد استان و کشور گفت: مردم این خطه با تلاش و پشتکار خود ثابت کردهاند که الگویی از کارآفرینی واقعی هستند و وظیفه ماست که با حمایتهای لازم در حوزه انرژی، زیرساخت، صادرات و برندینگ، این ظرفیت ارزشمند را به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و بینالمللی برسانیم.
نظر شما