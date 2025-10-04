مهاجم پرسپولیس موضع بازیکنان را مشخص کرد؛ حمایت از سرمربی و حذف درویش!

به گزارش خبرنگار مهر، با تعطیلی رقابتهای لیگ برتر و فرصت کوتاه ایجاد شده به دلیل برگزاری بازی های تیم ملی ایران مقابل روسیه و تانزانیا در مهرماه، بازیکنان باتجربه پرسپولیس تصمیم گرفتهاند در روزهای پیش رو با بیانی محتاطانه و هدفمند درباره آخرین وضعیت تیم اظهار نظر کنند. هدف آنها کاهش فشار روی تیم و ایجاد آرامش روانی برای ادامه فصل است.
در همین راستا، علی علیپور، مهاجم گلزن پرسپولیس، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، به نوعی موضع رختکن را روشن کرد:
«من به شما صاحبان اصلی باشگاه اطمینان خاطر میدهم که با این بازیکنان کمنظیر و کادر فنی با دانش که بهترین هستند، آخر فصل خوشحالتان خواهیم کرد؛ با دعای خیر شما و توکل به خدا.»
نکته قابل توجه در این پیام، عدم اشاره مستقیم به مدیریت باشگاه است. این انتخاب کلمات نشان میدهد که بازیکنان تمایل دارند حمایت خود را از کادر فنی و سرمربی تیم، وحید هاشمیان، به وضوح اعلام کنند در حالی که نسبت به رضا درویش مدیرعامل باشگاه سکوت کامل را حفظ کردهاند.
با وجود برخی نارضایتیها از سیاستها و تصمیمات مدیریتی، بازیکنان پرسپولیس میخواهند تمرکز تیم روی موفقیت فنی و همبستگی داخلی باشد و این پیام علیپور به نوعی اعلام اتحاد رختکن با کادر فنی و فاصله گرفتن از مسائل مدیریتی تلقی میشود.
به این ترتیب، موضع رختکن پرسپولیس کاملاً مشخص است: حمایت بیچون و چرا از هاشمیان و تیمش و اجتناب از هر گونه اظهار نظر درباره مدیریت باشگاه. این اتفاق میتواند نشانهای از تلاش بازیکنان برای حفظ آرامش و تمرکز در نیمه دوم فصل باشد و همزمان به هواداران اطمینان دهد که **تلاش برای موفقیت تیم ادامه دارد.
