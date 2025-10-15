خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نشست بین المللی «آینده غزه در پرتو طرح ترامپ» با حضور شیخ محمد الموعد، رئیس هیئت مشورتی شورای علمای فلسطین در لبنان، منصور براتی، پژوهشگر حوزه اسرائیل، محمد ابوعبید، خبرنگار العالم در غزه، محمد بیات، کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه، حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا و محمد رضا مرادی، مدیرکل بین الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر در سالن جلسات گروه رسانه‌ای مهر برگزار شد.

محمد ابوعبید در این نشست گفت: سرعت پاسخ حماس به طرح ترامپ با هدف توقف جنگ غزه و بستن راه برای بهانه تراشی اشغالگران بسیار مثبت و مهم بود. حماس با پاسخ به موقع نشان داد که این گروه مقاومت خواستار پایان فوری جنگ غزه است اما اگر ترامپ و نتانیاهو بدعهدی و نفض نکنند.

خبرنگار العالم در غزه افزود: آنچه که در پاسخ حماس به طرح دونالد ترامپ رخ داد این است که حماس موافقت خود با طرح را با یک اما مطرح کرد و آن این بود که جریان حاکم بر نوار غزه باید یک دولت تکنوکرات کاملاً فلسطینی باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا کنترل خود را از طریق اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری در این منطقه بسط بدهند، در صورتی که حماس تاکید کرد اداره غزه با حضور تشکیلات خودگردان کاملاً فلسطینی خواهد بود. هرگونه حاکمیت خارجی در غزه برای حماس و مردم فلسطین کاملاً مردود است.