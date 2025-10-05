سرهنگ ارزانی: ۳۵ خودروی شوتی در ۶ ماه نخست امسال توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر،خودروهای موسوم به شوتی که اغلب با تغییر در ارکان و سرعت‌های غیرمجاز اقدام به جابه‌جایی بار می‌کنند، همواره از عوامل حادثه‌ساز در جاده‌ها به شمار می‌روند.

سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی خبر داد و گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، در جریان اجرای این طرح ۳۵ دستگاه خودروی شوتی و دارای تغییر در ارکان در پارکینگ توقیف شد.

وی افزود: طرح‌های کنترلی پلیس راه با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تخلفات و برخورد با خودروهای ناایمن در محورهای مواصلاتی تهران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، تا شاهد کاهش حوادث رانندگی و تصادفات در جاده ها باشیم.