  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۹

سرهنگ ارزانی: ۳۵ خودروی شوتی در ۶ ماه نخست امسال توقیف شد

سرهنگ ارزانی: ۳۵ خودروی شوتی در ۶ ماه نخست امسال توقیف شد

رئیس پلیس راه تهران از اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی خبر داد و گفت: ۳۵ خودروی شوتی در ۶ ماه نخست امسال توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر،خودروهای موسوم به شوتی که اغلب با تغییر در ارکان و سرعت‌های غیرمجاز اقدام به جابه‌جایی بار می‌کنند، همواره از عوامل حادثه‌ساز در جاده‌ها به شمار می‌روند.

سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی خبر داد و گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، در جریان اجرای این طرح ۳۵ دستگاه خودروی شوتی و دارای تغییر در ارکان در پارکینگ توقیف شد.

وی افزود: طرح‌های کنترلی پلیس راه با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تخلفات و برخورد با خودروهای ناایمن در محورهای مواصلاتی تهران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، تا شاهد کاهش حوادث رانندگی و تصادفات در جاده ها باشیم.

کد خبر 6610584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها