توقیف محموله کالای قاچاق در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه شهید موسوی حین کنترل تردد خودروهای عبوری به تعداد ۲ دستگاه پراید وانت مشکوک که جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها انواع کفش اسپورت که فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی دیلم با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند خاطرنشان کرد در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شدند.