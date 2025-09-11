  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

توقیف محموله کالای قاچاق در دیلم

توقیف محموله کالای قاچاق در دیلم

بوشهر- فرمانده انتظامی دیلم از توقیف ۲ دستگاه خودروی شوتی و کشف بیش از پنج میلیارد ریال کفش اسپورت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه شهید موسوی حین کنترل تردد خودروهای عبوری به تعداد ۲ دستگاه پراید وانت مشکوک که جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها انواع کفش اسپورت که فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی دیلم با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند خاطرنشان کرد در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شدند.

کد خبر 6586517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها