تشدید نظارت بر مدارس غیردولتی و برخورد جدی با تخلفات مربوط به شهریه

به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد محمودزاده معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزشوپرورش در یک برنامه رادیویی به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه نظارت بر مدارس غیردولتی پرداخت و با اشاره به اهمیت نظارت بر این مدارس، گفت: ما همه مدارس غیردولتی را در کنار هم میبینیم، اما دغدغه اصلی ما موضوع نظارت است که بهصورت جدی از درون مدرسه تا سطح وزارتخانه بهصورت کاملاً سیستماتیک انجام میشود.
وی افزود: در این راستا، شورای نظارت تشکیل شده است تا انحرافاتی که ممکن است در برخی مدارس رخ دهد، شناسایی و با آنها برخورد شود. ما وظیفه داریم بر اساس قانون، برخوردهای جدی با تخلفات داشته باشیم.
کارشناس مذکور با اشاره به آمار پروندههای تشکیل شده در این زمینه، گفت: در خردادماه، حدود ۱۳۵ پرونده تشکیل شد و ۲۲ مدرسه به دلیل تخلفات، تعطیل شدند. این نشان میدهد که ما در زمینه نظارت، بسیار جدی هستیم و با تخلفات بهشدت برخورد میکنیم.
وی در رادیو گفتگو همچنین به موضوع شهریه مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: ما خودمان برای مدارس غیردولتی نرخ مصوب تعیین میکنیم و در صورت دریافت شهریه بیشتر، اولین کاری که انجام میدهیم، عودت مبلغ اضافی به دانشآموزان یا خانوادههاست. ما متناسب با زیستبوم مناطق، تورم و آیتمهای تأثیرگذار، نرخ شهریه را تعیین میکنیم.
در ادامه، کارشناس حوزه آموزشوپرورش به سایر جنبههای نظارت بر مدارس غیردولتی پرداخت و گفت: ما نهتنها بر موضوع شهریه نظارت داریم، بلکه بر بخشهای دیگر مانند مجوز، کیفیتبخشی آموزشی، کارکردها و رویکردهای تربیتی و پرورشی نیز نظارت میکنیم. معلمان و مؤسسان مدارس غیردولتی در کشور، کارهای بسیار خوبی انجام میدهند و در المپیادها، کنکور و رویکردهای تربیتی و پرورشی، کمککار ما هستند.
وی افزود: ما حدود ۴۰ هزار مجموعه آموزشی غیردولتی در سراسر کشور داریم که هر کدام نیاز به نظارت دارند. این نظارت بهصورت مداوم و سیستماتیک انجام میشود تا اطمینان حاصل کنیم که همه مدارس غیردولتی، بر اساس استانداردهای تعیین شده فعالیت میکنند.
کارشناس مذکور در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت مشارکت خانوادهها در نظارت بر مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: خانوادهها نیز میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. آنها میتوانند با گزارش تخلفات احتمالی به ما کمک کنند تا ما بتوانیم بهموقع اقدام کنیم.
وی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که همه مدارس غیردولتی، در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند و تخلفاتی مانند دریافت شهریه بیشتر یا انحراف از استانداردهای آموزشی و تربیتی، بههیچوجه قابلقبول نیست. ما با جدیت کامل، به نظارت بر این مدارس ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که همه دانشآموزان، از آموزش باکیفیت و عادلانه برخوردار شوند.
وی افزود: مدارس غیردولتی میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند، اما باید اطمینان حاصل کرد که آنها بر اساس استانداردهای تعیین شده فعالیت میکنند و تخلفاتی مانند دریافت شهریه بیشتر یا انحراف از استانداردهای آموزشی و تربیتی، رخ نمیدهد.
محمودزاده در پایان گفت: در نهایت، باید گفت که مشارکت خانوادهها در نظارت بر مدارس غیردولتی، میتواند بسیار مؤثر باشد. خانوادهها میتوانند با گزارش تخلفات احتمالی به مقامات مربوطه، به بهبود کیفیت آموزشوپرورش در کشور کمک کنند.
