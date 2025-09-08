به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، به تشریح تمهیدات وزارت آموزشوپرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت و با اشاره به دغدغههای خانوادهها در مورد هزینههای ثبتنام و لباس فرم مدارس، تأکید کرد که وزارت آموزشوپرورش برنامهریزیهای دقیقی را برای رفع این نگرانیها در نظر گرفته است.
محمودزاده گفت: ما از وسط سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، برنامهریزیهای لازم را برای آغاز سال تحصیلی جدید شروع کردیم. با توجه به تأکید مقام عالی وزارت، همه پروژههای سال آینده را جلوتر بردهایم و مدیریت پروژه مهر را با حضور مدیران کل استانها و اعضای شورای معاونین وزارت آموزشوپرورش، بهصورت هفتگی رصد میکنیم.
وی افزود: هدف ما این است که دانشآموزان با خیال راحت در کلاسهای درس حضور داشته باشند و معلمان بزرگوار ما بتوانند به تدریس خود بپردازند. برنامهریزیهای لازم برای توزیع کتاب، سازماندهی نیروی انسانی و افتتاح پروژهها انجام شده است.
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت مشارکت خانوادهها در فرایند آموزشوپرورش، گفت: مشارکت خانوادهها تنها به مشارکت اقتصادی محدود نمیشود، بلکه مشارکت فکری و برنامهریزی نیز بسیار مهم است. ما از خانوادهها میخواهیم که در تصمیمسازی و تصمیمگیریها مشارکت داشته باشند تا بتوانیم کیفیت آموزشوپرورش را ارتقا دهیم.
محمودزاده در مورد دغدغههای خانوادهها در مورد هزینههای ثبتنام و لباس فرم مدارس، خاطرنشان کرد: ما تلاش میکنیم که هزینهها را به حداقل برسانیم. در مورد لباس فرم، طرحهای جدیدی را در نظر گرفتهایم که هزینهها را کاهش دهد. همچنین، در مورد سرویس ایابوذهاب، نرخگذاری واقعی را در استانهای مختلف انجام دادهایم تا هزینهها متناسب با زیستبوم هر استان باشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزشوپرورش در تربیت نسل آینده کشور، گفت: ما دنبال همه دانشآموزان در کشور هستیم تا در فرایند آموزشوپرورش حضور داشته باشند. پوشش تحصیلی بسیار خوبی داریم و تلاش میکنیم که کیفیت آموزشوپرورش را ارتقا دهیم.
معاون وزیر آموزشوپرورش در مورد مدارس غیردولتی نیز گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد از دانشآموزان مدارس غیردولتی، فرزندان کارمندان هستند. ما نرخ مصوبی برای شهریه مدارس غیردولتی مشخص کردهایم و هرگونه تخطی از این نرخها را رصد میکنیم. در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۴، مدیران صد و چهار مدرسه را به دلیل تخطی از نرخهای مصوب، مورد برخورد قرار دادیم.
محمودزاده در رادیو گفتگو تأکید کرد: تلاش میکنیم که خدمترسانی به دانشآموزان، معلمان و خانوادهها را به بهترین شکل انجام دهیم. امیدواریم با همراهی دولت و مردم، بتوانیم کیفیت آموزشوپرورش را ارتقا دهیم و نسل آینده کشور را به بهترین شکل تربیت کنیم.
