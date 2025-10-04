مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان عملیات امداد و نجات در ارتفاعات اشترانکوه، اظهار داشت: همه مصدومان و اجساد انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه مصدمان در بیمارستان امام علی(ع) شهرستان ازنا در حال مداوا هستند، گفت: حال عمومی مصدومان نیز خوب است و اقدامات درمانی هم برایشان در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، گفت: برای عملیات امداد و نجات سه سورتی پرواز انجام شد.

پازوکی در ادامه با تاکید بر اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست و در دست بررسی است، گفت: روز گذشته شائبه ای پیش آمده بود، مدیرجمعیت هلال احمر مصاحبه کرده بود که بالگرد سقوط کرده، بعد شائبه پیش آمده بود که مورد اصابت قرار گرفته، ما اعلام کردیم که در زمان فرود، تعادلش به هم خورده و فرود سخت داشته است.

وی گفت: فعلا بر هم خوردن تعادل احتمال دارد، اما تیم های تخصصی هواپیمایی کشور در منطقه حضور دارند و در حال بررسی هستند.

به گزارش مهر، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داند. سایر سرنشینان زخمی شدند.