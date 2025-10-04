عملکرد «عطاری ها» زیر ذره بین مجلسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش های حوزه سلامت کشور، عملکرد عطاری ها است که در حوزه دارو، مکمل ها و حتی؛ درمان نیز ورود کرده اند و باعث بروز مشکلاتی برای سلامت مردم شده اند.
دخالت عطاری ها در حوزه داروهای گیاهی، فروش مکمل هایی که نمی بایست عرضه کنند و...، دست به دست هم داده تا کارکرد عطاری ها در سال های اخیر زیر سئوال برود. این در حالی است که از قدیم الایام، عطاری ها به عنوان امین سلامت مردم؛ شناخته می شدند.
عبدالعظیم بهفر مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: نمکهایی که تحت عنوان نمک دریاچه یا نمک دریا در عطاریها عرضه میشوند، معمولاً تصفیه نشدهاند و در بسیاری موارد حاوی فلزات سنگینی همچون سرب، آرسنیک و کادمیوم هستند که مصرف آنها میتواند منجر به بروز سرطان یا مسمومیت شود.
وی افزود: بسیاری از این نمکها با ادعاهای اغراقآمیز در خصوص طبیعی بودن، ارگانیک بودن یا داشتن خواص درمانی تبلیغ میشوند، اما هیچکدام از این ادعاها مبنای علمی و بهداشتی ندارد و باید با احتیاط بالا با چنین محصولات برخورد کرد.
منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: فروش دارو در عطاریها، میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت مصرفکننده وارد کند و دارو، مکمل یا هرگونه فرآورده سلامتمحور، تنها در صورتی مجاز به فروش است که دارای تأییدیه رسمی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باشد.
وی افزود: داروهای لاغری و چاقی که در برخی عطاریها به فروش میرسد یکی از نمونههای بارز تهدید سلامت مردم هستند، چرا که بعضاً حاوی موادمخدر یا ترکیبات خطرناک هستند.
در همین حال، مرجان کریمی سرپرست گروه پایش ایمنی محصولات سلامت سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف فرآوردههای گیاهی فاقد مجوز که از عطاری ها تهیه می شود، هشدار داد و گفت: مردم باید فرآوردههای سلامت محور را فقط از داروخانهها تهیه کنند و از خرید محصولات فاقد مجوز به ویژه از عطاریها خودداری کنند.
حالا قرار است روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع نحوه صدور مجوز و نظارت بر عملکرد عطاریهای کشور مورد بررسی قرار بگیرد.
در این نشست، نمایندگانی از وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان غذا و دارو، برای ارائه گزارش و تبادل نظر پیرامون چالشها و راهکارهای ساماندهی عطاریها، حضور خواهند داشت.
نظر شما