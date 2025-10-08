  1. سلامت
  2. درمان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

عطاری‌ها حق فروش داروهای ترکیبی را ندارند

عطاری‌ها حق فروش داروهای ترکیبی را ندارند

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: عطاری‌ها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی ساده هستند و هرگونه فروش داروهای ترکیبی یا فرآورده‌های آماده در این مراکز ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی افزود: طبق ضوابط، عرضه هر نوع فرآورده‌ای که شکل دارویی دارد، در عطاری‌ها غیرقانونی است و مردم باید این اقلام را تنها از داروخانه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو تهیه کنند.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی عطاری‌ها، فروش گیاهان دارویی به‌صورت مفرد مانند ریشه، برگ، دانه یا گل گیاهان و مواد اولیه گیاهی استاندارد است.

شعیبی با اشاره به فعالیت برخی عطاری‌ها خارج از چارچوب قانون، گفت: متأسفانه برخی واحدها به جای عرضه گیاهان دارویی، اقدام به ترکیب، تجویز یا تبلیغ داروهای مختلف می‌کنند که این موضوع نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: عطاری‌ها مجاز به ورود به حوزه درمان نیستند و حق فروش داروهای گیاهی ترکیبی، شیمیایی یا آماده را ندارند. رعایت دقیق قوانین در این حوزه برای پیشگیری از سوءاستفاده، حفظ سلامت جامعه و صیانت از اعتماد مردم ضروری است.

کد خبر 6615311
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها