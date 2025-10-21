به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح در توضیح نشست اخیر کمیته طب سنتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این نشست شد موضوعات اساسی و اولویت‌های مربوط به توسعه طب سنتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین بررسی راهکارهای اجرای بند «۱۲» سیاست‌های کلی سلامت (توسعه و ترویج طب سنتی در نظام سلامت) که از سال ۱۳۹۳ به فرمان رهبر انقلاب به همه سران و مسئولان نظام ابلاغ شده است، محور اصلی این نشست بود و سیاست‌های مجلس و وزارت بهداشت و همچنین پیشرفت‌های انجام شده در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه طب سنتی نیز مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد در ابتدای کار یک مسئله مهم در این حوزه را در دستور کار قرار دهیم و آن را به عنوان مساله اصلی به مدیرکل حوزه طب سنتی وزارت بهداشت پیشنهاد کردیم که با همکاری همدیگر این مهم را پیش ببریم.

فلاح ادامه داد: همچنین تاکید شد که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه طب سنتی از پراکندگی موضوعات جلوگیری شود و تمرکز ویژه‌ای بر مسائل اولویت‌دار صورت گیرد و پیشنهاد شد که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه طب سنتی گرد هم آیند و مسائل کلیدی را شناسایی و در بازه زمانی مشخص به نتایج ملموس و کاربردی برسند تا روند توسعه این حوزه تسریع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در همین رابطه در نشست اخیر کمیسیون بهداشت با حضور مسئولان وزارت بهداشت نیز درباره نظارت بر اداره عطاری‌ها بحث و تاکید شد که نبود نظارت دقیق می‌تواند باعث کاهش اعتماد جامعه علمی و مردم به طب سنتی شود که این امر به هیچ وجه مطلوب نیست. با توجه به رشد چشمگیر اقتصاد و تجاری‌سازی طب سنتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند چین، آمریکا، کانادا و آلمان، اهمیت توسعه این حوزه برای کشور ما نیز بیش از پیش نمایان شده است.

فلاح ادامه داد: بر اساس چشم‌انداز جهانی سال ۲۰۳۰، پیش‌بینی می‌شود حجم بازار جهانی داروهای گیاهی با نرخ رشد سالانه بیش از ۷ درصد به میلیاردها دلار ارزش برسد. همچنین در برخی گزارش‌ها گفته شده که اقتصاد طب سنتی در سال ۲۰۵۰ رشد زیادی پیدا می‌کند و این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این حوزه در جهان است؛ این موضوع فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصادی و ارتقای سلامت در کشور ما محسوب می‌شود و حرکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده در این زمینه ضروری است. در ادامه، مقرر شد جلساتی در حوزه آموزش طب سنتی با معاون آموزشی وزارت بهداشت با هدف تسریع پیشرفت و به‌روزرسانی سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با طب سنتی برگزار شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.