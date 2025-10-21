  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

عملکرد عطاری‌ها به طب سنتی آسیب می‌زند

عملکرد عطاری‌ها به طب سنتی آسیب می‌زند

رئیس کمیته طب سنتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به طب سنتی را متوجه عدم نظارت بر عملکرد عطاری‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح در توضیح نشست اخیر کمیته طب سنتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در این نشست شد موضوعات اساسی و اولویت‌های مربوط به توسعه طب سنتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین بررسی راهکارهای اجرای بند «۱۲» سیاست‌های کلی سلامت (توسعه و ترویج طب سنتی در نظام سلامت) که از سال ۱۳۹۳ به فرمان رهبر انقلاب به همه سران و مسئولان نظام ابلاغ شده است، محور اصلی این نشست بود و سیاست‌های مجلس و وزارت بهداشت و همچنین پیشرفت‌های انجام شده در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه طب سنتی نیز مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد در ابتدای کار یک مسئله مهم در این حوزه را در دستور کار قرار دهیم و آن را به عنوان مساله اصلی به مدیرکل حوزه طب سنتی وزارت بهداشت پیشنهاد کردیم که با همکاری همدیگر این مهم را پیش ببریم.

فلاح ادامه داد: همچنین تاکید شد که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه طب سنتی از پراکندگی موضوعات جلوگیری شود و تمرکز ویژه‌ای بر مسائل اولویت‌دار صورت گیرد و پیشنهاد شد که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه طب سنتی گرد هم آیند و مسائل کلیدی را شناسایی و در بازه زمانی مشخص به نتایج ملموس و کاربردی برسند تا روند توسعه این حوزه تسریع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در همین رابطه در نشست اخیر کمیسیون بهداشت با حضور مسئولان وزارت بهداشت نیز درباره نظارت بر اداره عطاری‌ها بحث و تاکید شد که نبود نظارت دقیق می‌تواند باعث کاهش اعتماد جامعه علمی و مردم به طب سنتی شود که این امر به هیچ وجه مطلوب نیست. با توجه به رشد چشمگیر اقتصاد و تجاری‌سازی طب سنتی در کشورهای پیشرفته‌ای مانند چین، آمریکا، کانادا و آلمان، اهمیت توسعه این حوزه برای کشور ما نیز بیش از پیش نمایان شده است.

فلاح ادامه داد: بر اساس چشم‌انداز جهانی سال ۲۰۳۰، پیش‌بینی می‌شود حجم بازار جهانی داروهای گیاهی با نرخ رشد سالانه بیش از ۷ درصد به میلیاردها دلار ارزش برسد. همچنین در برخی گزارش‌ها گفته شده که اقتصاد طب سنتی در سال ۲۰۵۰ رشد زیادی پیدا می‌کند و این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این حوزه در جهان است؛ این موضوع فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصادی و ارتقای سلامت در کشور ما محسوب می‌شود و حرکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده در این زمینه ضروری است. در ادامه، مقرر شد جلساتی در حوزه آموزش طب سنتی با معاون آموزشی وزارت بهداشت با هدف تسریع پیشرفت و به‌روزرسانی سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با طب سنتی برگزار شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.

کد خبر 6629200
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها