جف بزوس به جرگه مدیران استارت آپ هوش مصنوعی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت که هنوز به طور عمومی معرفی نشده، طبق گزارش‌ها ۶.۲ میلیارد دلار سرمایه خواهد داشت. بخشی از این مبلغ را بزوس تأمین و به عنوان یکی از مدیران ارشد اجرایی فعالیت می‌کند.

پروژه پرومتئوس روی خلق سیستم‌های هوش مصنوعی تمرکز خواهد کرد که به جای پردازش اطلاعات دیجیتالی (مانند چت بات ها) از جهان فیزیکی دانش خود را به دست می‌آورد. این شرکت به طور خاص شیوه استفاده از هوش مصنوعی برای پشتیبانی از مهندسی و ساخت در حوزه‌هایی مانند خودروسازی و فناوری فضایی را بررسی می‌کند. البته بزوس شرکت فناور فضایی بلواوریجین را بیش از دو دهه قبل راه اندازی کرد. موشک نیوگلن آن نیز هفته گذشته دومین پرتاب موفقیت آمیز خود را انجام داد.

علاوه بر آن ویک باجاج هم بنیانگذار و دیگر مدیر ارشد اجرایی استارت مذکور است. باجاج فیزیکدان و شیمیدانی است که در پروژه‌های مختلف گوگل ایکس از جمله «وینگ» و طرحی که بعداً به خودروی خودران وایمو تبدیل شد، همکاری کرده است.

در بخش چشم انداز صفحه لینکدین پروژه پرومتئوس نوشته شده «هوش مصنوعی برای اقتصاد فیزیکی». همچنین این استارت آپ خود را یک شرکت فناوری، اطلاعاتی و اینترنتی با ۵۱ تا ۲۰۰ کارمند معرفی می‌کند. به نوشته نشریه نیویورک تایمز، پروژه پرومتئوس تاکنون حدود ۱۰۰ نفر را استخدام کرده و برخی از کارمندان نیز از شرکت‌های هوش مصنوعی رقیب مانند اوپن ای آی و دیپ مایند گوگل در آنجا مشغول به کار شده اند.