۳۰ هزار کارمند آمازون اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رقم نشان دهنده درصد کوچکی از کل ۱.۵۵ میلیون نیروی کار آمازون است، اما حدود ۱۰ درصد از ۳۵۰ هزار کارمند شرکتی آن به حساب می‌آید. چنین کاهشی نشان دهنده بزرگترین اخراج نیروی کار در آمازون از اواخر ۲۰۲۲ میلادی است. در آن زمان شرکت حدود ۲۷ هزار کارمند را اخراج کرد.

آمازون طی دو سال گذشته در بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌ها، ارتباطات و پادکست‌ها نیروهای انسانی خود را اخراج کرده است. کاهش نیرو از هفته جاری آغاز می‌شود و احتمالاً بخش‌های مختلف از جمله منابع انسانی، People Experience و PXT، عملیات‌ها، دستگاه‌ها و سرویس‌ها و آمازون وب سرویسز را در بر می‌گیرد.

از مدیران بخش‌هایی که نیروهای آنها اخراج می‌شود، خواسته شده تا درباره شیوه برقراری ارتباط با کارمندان پس از دریافت نوتیفیکیشن ایمیل اخراج دریافت کرده اند، آموزش ببینند.

اندی جسی مدیر ارشد اجرایی آمازون مشغول اجرای طراحی برای کاهش چیزی است که بوروکراسی بیش از حد می نامد و شامل کاهش تعداد مدیران نیز می‌شود. او یک خط ثبت شکایات ناشناس برای شناسایی ناکارآمدی‌ها راه اندازی کرده که به گفته خودش در اوایل سال جاری، حدود ۱۵۰۰ بازخورد دریافت کرده و بیش از ۴۵۰ تغییر در فرایندها به دنبال داشت.