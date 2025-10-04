کولیوند: فراجا حلقه وصل میان مردم و حاکمیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن پیام پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی به شرح زیر است:



سردار سرتیپ پاسدار جناب آقای احمدرضا رادان

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی‌که دوستی و اعتماد میان ملت و حاکمیت حرف اول را در حکمرانی و مردم‌سالاری دینی می‌زند، «فراجا» حلقه وصل میان آرامش مردم و قدرت اجتماعی نظام به شمار می‌آید.

امروز «فراجا» علاوه بر آنکه چون همیشه یک رکن مهم در برقراری نظم و حفظ امنیت است، پیام‌آور آرامش برای خانواده‌ها در هر جنبه‌ای از زندگی نیز محسوب می‌شود و هر کجا که آسودگی قلوب هموطنان در رفتارهای قانونمند فرهنگی و اجتماعی جلوه‌گر می‌شود، قطعاً نقشی از فراجا در آن سهیم است که چون گوهری تابناک بر قله آرامش و امنیت ایران بزرگ می‌درخشد.

این حجم از توانایی و اقتدار فراجا که ما تنها چکیده‌ای از آن را در مرزها، شهرها، راه‌‎های مواصلاتی، معابر و اماکن عمومی می‌بینیم، فراتر از انجام وظیفه شغلی است و بی‌تردید در تلفیق با تعهد و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی نیروهای مؤمن و خدمتگزار فراجا حاصل شده است.

همچنین عروج ملکوتی شهدای معظم این نیرو طی جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی حین انجام وظیفه، نشانه‌ای زلال از شکوه رسالت و مأموریت نیروهای انتظامی را پیش روی همگان قرار داد.

هفته نیروی انتظامی را به شما برادر گرانقدر که همواره منشأ خیر و برکت برای مردم و کشور بوده‌اید تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای جنابعالی و یکایک نیروهای دلیر، کادر و کارکنان پرتلاش نیروی انتظامی، سلامت، سربلندی و توفیقات روزافزون خواهانم.