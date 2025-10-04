به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در هفتهای که گذشت یعنی از پنجم تا یازدهم مهرماه ۶ هزار و ۱۲۱ تماس با واحد دیسپچ اورژانس این استان برقرار شده است.
وی بیان کرد: از این تعداد، ۸۳۳ تماس منجر به مشاوره تلفنی توسط کارشناسان اورژانس شد و ۱۷۴۵ مأموریت به پایگاههای عملیاتی اورژانس استان ابلاغ شد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان تصریح کرد: از مجموع مأموریتهای انجامشده، ۴۳۰ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده که طی آنها ۵۱۱ مصدوم تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی یادآور شد: همچنین ۲۶۸ مأموریت به حوادث غیرترافیکی و ۱۰۴۷ مأموریت به بیماریها اختصاص داشته که در این میان ۵۱ مورد بیماریهای قلبی و ۴۳ مورد بیماریهای تنفسی گزارش شده است.
هدایی افزود: متأسفانه در این مدت، ۲۹۵ تماس مزاحم به سامانه ۱۱۵ ثبت شد که این تماسها میتوانند مانع ارائه خدمات به بیماران واقعی شوند و جان افراد را به خطر بیندازند.
