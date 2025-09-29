ارائه بیش از ۳۹ هزار خدمت اورژانسی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به عملکرد اورژانس ۱۱۵ در ششماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۱۸۴ هزار و ۳۷۷ تماس تلفنی با این مرکز برقرار شده است که از این میان، ۲۴ هزار و یک مورد مشاوره تلفنی توسط کارشناسان دیسپچ به متقاضیان ارائه شده است.
بابک هدائی با بیان اینکه بخشی از این تماسها به مزاحمتهای تلفنی اختصاص داشته، افزود: متأسفانه در همین بازه زمانی، ۱۲ هزار و ۵۹۴ تماس مزاحمت تلفنی ثبت شده که ضمن اتلاف منابع، روند خدمترسانی اورژانس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
انجام بیش از ۴۶ هزار مأموریت اورژانسی
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان در ادامه گفت: در ششماهه نخست سال، ۴۶ هزار و ۴۰۹ مأموریت اورژانسی از سوی پایگاههای اورژانس استان انجام شده که شامل ۲۹ هزار و ۷۱۷ مأموریت مرتبط با بیماریها و ۶ هزار و ۳۷۱ مأموریت ناشی از حوادث غیرمرتبط با بیماری بوده است.
بابک هدایی همچنین به جزئیات مأموریتهای انجامشده اشاره کرد و گفت: در میان مأموریتهای مرتبط با بیماران، یکهزار و ۸۴۳ مورد مربوط به بیماران قلبی و یکهزار و ۱۸۵ مورد نیز مربوط به بیماران تنفسی بوده است.
خدمترسانی به بیش از ۳۹ هزار نفر
هدائی در پایان با اشاره به وسعت خدمات ارائهشده اورژانس استان، خاطرنشان کرد: در مجموع، اورژانس ۱۱۵ استان کردستان طی ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۹ هزار خدمت درمانی به شهروندان ارائه کرده است.
