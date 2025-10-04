بیست و چهارمین حراج تهران با فروش ۱۴۷ میلیاردی برگزار شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حراج تهران، بیست و چهارمین دوره برگزاری حراج تهران به صورت آنلاین برگزار شد. در این دوره از حراج تهران ۲۲ چهره نوظهور برای اولین‌بار آثارشان در مارکت هنر ایران معرفی شد که با استقبال مجموعه‌داران روبرو شد. از دیگر ویژگی‌های این دوره از حراج تهران حضور قابل توجه هنرمندان زن در این دوره بود که ۲۶ هنرمند زن آثارشان در بیست و چهارمین حراج تهران ارائه شد.

در کنار هنرمندان جوان، آثاری با ماهیت هنر معاصر از برخی از اساتید برجسته هنر ایران همچون سهراب سپهری، منصور قندریز، پرویز تناولی، مسعود عربشاهی، مهدی ویشکایی، منصوره حسینی، فریده لاشایی، پرویز کلانتری، ژازه تباتبایی و پروانه اعتمادی نیز در این حراج ارائه شده بود.

در بیست و چهارمین حراج تهران ۳۲ اثر نیز به قیمت میلیاردی به فروش رفتند.

در این دوره از حراج تهران ۱۲۰ اثر شامل ۱۰۰ تابلو نقاشی، ۱۴ مجسمه و ۶ عکس، طی ۳ روز در هتل پارسیان آزادی به نمایش درآمد و خریداران آثار هنری می‌توانستند طی همین مدت در بستر آنلاین به خرید آثار مبادرت ورزند. بر همین اساس ۱۱۴ اثر با رکورد ۱۴۷ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان به فروش رسیدند تا نشان از توانمندی اقتصادی آثار هنرمندان معاصر و جوان کشور باشد. این آمار نشان می‌دهد که میانگین هر اثر به فروش رسیده در حراج بیست و چهارم، بیش از ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان بوده است.

رکورد این دوره حراج به تابلوی «شکار زمستان زرفام» رضا درخشانی اختصاص پیدا کرد که به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. این اثر که از نمونه آثار قابل توجه این هنرمند است، نقاشی در سطوح وسیع با رنگ‌های درخشان است که در آن ادبیات و نقاشی به هم گره خورده و دلبستگی نقاش به تأثیرات نوستالژیک تاریخ سرزمین مادری‌اش را یادآوری می‌کند.

در رتبه دوم این دوره از حراج اثری با عنوان «نقش‌برجسته» از مسعود عربشاهی قرار گرفت که به قیمت ۱۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به فروش رسید. این هنرمند فقید در اثر خود پلان‌ها و نقشه‌های ابنیه باستانی چون کاخ‌ها، زیگورات‌ها و معابد مقدس باستانی را با تکنیک خاص خود و با استفاده از ورق آلومینیوم بر روی بوم ارائه کرده است.

جایگاه سوم رکوردداران این دوره از حراج تهران هم به تابلو «طبیعت بی‌جان» کوروش شیشه‌گران رسید که به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان فروخته شد.

در بیست و چهارمین حراج تهران که به صورت آنلاین برگزار شد، ۳۲ اثر با قیمت بالای یک میلیارد به فروش رسیدند که پس از ۳ رکورد نخست حراج، تابلویی از پرویز کلانتری به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان، نقاشی از فریده لاشایی به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون، اثری بدون عنوان از مهدی ویشکایی ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون، نقاشی آب مرکبی از سهراب سپهری ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون، تابلویی از پروانه اعتمادی ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون، عکسی از مجموعه سفید برفی عباس کیارستمی ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون، مجسمه‌ای از ژازه تباتبایی ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون، تابلوی دیگری از پرویز کلانتری ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون، اثری از خسرو حسن‌زاده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون، تابلو «تسلیم» مهرداد محب‌علی ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون، نقاشی از مجموعه درخت‌های رضوان صادق‌زاده ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون، نقاشی خطی از نصرالله افجه‌ای ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون، مجسم‌های از پرویز تناولی ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون، تابلوی «تشنگی» علیرضا اسپهبد ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون، اثر «تلخی پیری» فریدون آو ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، نقاشی از داوود زندیان ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، تابلوی «نوازندگان قوچانی» ناصر اویسی یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون، نقاشی از سیا ارمجانی یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون، «ورق بازی» اثر منصور قندریز یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون، نقاشی از محمدعلی ترقی‌جاه یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون، تابلویی از رضا لواسانی یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون، نقاشی از هوشنگ پزشک‌نیا یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون، مجسمه‌ای از توکل اسماعیلی یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون، نقاشی خطی از عین‌الدین صادق‌زاده یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون، تابلویی از جلال شباهنگی یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون، «صبر زرد» اثر ایرج اسکندری یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون، تابلویی از حسین شاه‌طاهری یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون، تابلوی «فوج» سلمان مقدسی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون و مجسمه‌ای از مونا پاد یک میلیارد و ۴۵ میلیون، از سوی مجموعه‌داران خریداری شدند.

در حراج بیست و چهارم، ۲۸ اثر بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان چکش خوردند که طیف گسترده‌ای از آثار هنری این دوره‌ از حراج را شامل می‌شد. تابلویی دیگری از فریده لاشایی ۹۹۰ میلیون تومان، اثری از حسین محجوبی ۸۸۰ میلیون، نقاشی از هادی هزاوه‌ای ۸۸۰ میلیون، اثری از اردشیر محصص ۸۸۰ میلیون، مجسمه «عشق» هادی روشن‌ضمیر ۸۸۰ میلیون، تابلویی از منصوره حسینی ۸۲۵ میلیون، نقاشی «بانوی انار» کریم نصر ۸۲۵ میلیون، اثری از مصطفی دشتی ۸۲۵ میلیون، نقاشی از عبدالحمید پازکی ۷۷۰ میلیون، اثری از وحید چمانی ۷۷۰ میلیون، نقاشی از طاهره صمدی‌طاری ۷۷۰ میلیون، تابلویی از بارانا سعادت ۷۷۰ میلیون، اثری از هانیبال الخاص ۷۱۵ میلیون، نقاشی از علی گلستانه ۷۱۵ میلیون، اثر «قرقاول» از مهدی فرهادیان ۶۶۰ میلیون، تابلویی از مرتضی، سینا و مجتبی قاسمی ۶۶۰ میلیون، «رقص بردگان» اثر حسین خسروجردی ۶۰۵ میلیون، اثری از سمیرا علیخانزاده ۶۰۵ میلیون، نقاشی از امین نورانی ۶۰۵ میلیون، تابلویی از محمد خلیلی ۶۰۵ میلیون، مجسمه‌ای از فرزانه اسعدی ۶۰۵ میلیون، «صندوق عدم» اثر علی خطایی ایلخچی ۶۰۵ میلیون، مجسمه‌ای از رضا امیر یاراحمدی ۵۵۰ میلیون، اثری از حمیدرضا اندرز ۵۵۰ میلیون، تابلویی از قاسم محمدی ۵۵۰ میلیون، نقاشی از مسعود کشمیری ۵۵۰ میلیون، تابلویی از بهزاد شیشه‌گران ۵۵۰ میلیون و نقاشی از زهرا رهنورد ۵۲۸ میلیون تومان، دیگر آثاری بودند که از سوی مجموعه‌داران از بیست و چهارمین حراج تهران خریداری شدند.

۵۱ اثر حراج آنلاین تهران نیز ‏کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رسیدند که با بیشترین رقابت از سوی خریداران مواجه شدند. بر اساس این گزارش آثار رضا بانگیز ۴۸۴ میلیون تومان، ابراهیم حقیقی ۴۶۲ میلیون، ‌امیرحسین زنجانی ۴۶۲ میلیون، هایده زرین‌بال ۴۴۰ میلیون، نصرت‌االله مسلمیان ۴۱۸ میلیون و شیده تامی ۴۱۸ میلیون تومان، فروخته شدند.

آثاری از علی خسروی ۳۷۴ میلیون، ‌امید حلاج ۳۷۴ میلیون، محمد طباطبایی ۳۵۲ میلیون، نیلوفر رهنما ۳۵۲ میلیون، محمد مروستی ۳۵۲ میلیون، اکرم افضلی ۳۵۲ میلیون، عیسی جباری ۳۵۲ میلیون، مصطفی گودرزی ۳۳۰ میلیون، نیلوفر قادری‌نژاد ۳۳۰ میلیون، پانته‌آ رحمانی ۳۳۰ میلیون، علیرضا روح‌الامینی ۳۳۰ میلیون، ‌امیرصادق طهرانی ۳۳۰ میلیون، مرتضی خسروی ۳۳۰ میلیون، کیومرث هارپا ۳۳۰ میلیون و احمد آریامنش ۳۰۸ میلیون تومان از سوی مجموعه‌داران خریداری شدند.

همچنین آثاری از محمدسعید نقاشیان ۲۶۴ میلیون تومان، نسیم ابوالقاسم ۲۶۴ میلیون، جمشید سماواتیان ۲۴۲ میلیون، ابوالقاسم خوشرو ۲۴۲ میلیون، علیرضا کرمی ۲۴۲ میلیون، علی اتحاد ۲۴۲ میلیون، علیرضا آسانلو ۲۴۲ میلیون، کامبیز درم‌بخش ۲۲۰ میلیون، مرتضی گودرزی ۲۲۰ میلیون، ابراهیم فرجی ۲۲۰ میلیون، پویا جمالی ۲۲۰ میلیون، بهروز زیندشتی ۲۲۰ میلیون، علی بیگی‌پرست ۲۲۰ میلیون، نجوا عرفانی ۲۲۰ میلیون، محمد مستان‌دهی ۲۲۰ میلیون، رضا هدایت ۲۲۰ میلیون، هیرو شیخ‌الاسلامی ۲۰۹ میلیون و ساغر مسعودی ۲۰۹ میلیون تومان، فروخته شدند.

آثاری از مهناز پسیخانی ۱۶۵ میلیون تومان، ‌امیرعلی جوادیان ۱۶۵ میلیون، بهنام کامرانی ۱۶۵ میلیون، افسانه پرچکانی ۱۵۴ میلیون، محمدرضا شریف‌زاده ۱۵۴ میلیون، سحر صالحی ۱۵۴ میلیون، پارسا پاینده ۱۴۳ میلیون، مهدی مقیم‌نژاد ۱۳۲ میلیون، ‌امیربختیار سنجابی ۱۳۲ میلیون، شادان کیوانی ۱۳۲ میلیون، رسول اولیازاده ۱۱۰ میلیون و معصومه یاری ۱۱۰ میلیون تومان، هم دیگر آثار به فروش رسیده در این دوره از حراج تهران بودند.

همچنین در بیست و چهارمین حراج تهران، ۳ اثر ارغوان قاسم‌پور بروجنی ۸۸ میلیون، محمدعلی سعیدی ۸۸ میلیون، لیلی عامری ۷۷ میلیون، زیر ۱۰۰ میلیون تومان به صورت آنلاین به فروش رسیدند. ضمن آن‌که ۶ اثر از صادق تبریزی، منوچهر نیازی، مهرداد محب‌علی، جلال‌الدین مشمولی، جواد علیمحمدی‌اردکانی و جمشید بایرامی، در این دوره از حراج تهران خریداری نداشتند.