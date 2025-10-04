به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نشریه «امریکن کانسروتیو» در مطلبی به قلم «تِد اسنایدر» نوشت که بعید از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین موشک‌های دوربرد تام‌هاوک تامین کند زیرا این اقدام واشنگتن را به طور مستقیم وارد جنگ با روسیه می‌کند.

به نوشته این نشریه، اوکراین نمی‌تواند بدون استفاده از اطلاعات آمریکا به منظور شناسایی اهداف و هدایت موشک‌ها، از این تسلیحات دوربرد استفاده کند خط قرمزی که می‌تواند آمریکا را به سمت درگیری مستقیم با روسیه سوق دهد.

در این مطلب همچنین آمده که آمریکا سالانه کمتر از ۲۰۰ موشک از این نوع تولید می‌کند و موجودی آنها محدود است، بدین معنا که «بعید است اوکراین حتی به فرض دریافت چنین موشک‌هایی، تعداد زیادی از آنها را به دست آورد.»

جی‌دی ونس، معاون ترامپ پیش‌تر گفته بود که دولت واشنگتن در حال بررسی امکان ارائه موشک‌های کروز تام‌هاوک به دیگر کشورهای عضو ناتو برای انتقال به اوکراین است. به گفته وی، تصمیم نهایی در این مورد توسط دونالد ترامپ گرفته خواهد شد. آکسیوس ۲۶ سپتامبر گزارش داد که ترامپ از تحویل موشک‌های تام‌هاوک به کی‌یف خودداری کرده و اشاره کرد که این تنها سامانه تسلیحاتی در فهرستی بود که رئیس جمهور آمریکا از فروش آن به اعضای ناتو به نفع اوکراین امتناع کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دوم اکتبر گفت که «استفاده از موشک‌های تام‌هاوک بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی آمریکا غیرممکن خواهد بود.اگر این اتفاق رخ بدهد، مرحله کاملا جدیدی از تشدید تنش از جمله در روابط بین روسیه و امریکا آغاز خواهد شد.»