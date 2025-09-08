کشف بیش از ۱۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد ۵ ماهه سال ۱۴۰۴ پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه دراین مدت بیش از ۲۰۸۶ پرونده اقتصادی علیه مجرمان، مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالاو ارز به ارزش یش از ۱۲۳ میلیارد تومان در گمرکات کشور تشکیل و پیگیری شده است، بیان داشت: در سال جاری ۱۸۴ هزارو ۹۵۱ محموله‌های گمرکی توسط پلیس گمرک کنترل و بررسی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف ۱۶۷۹ خودرو حامل کالای قاچاق توسط پلیس گمرک در ۵ ماهه سال جاری، بیان داشت: در این مدت تعدادد ۱۷۲۹۵ سند جعلی گمرکی به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان شناسایی و کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در حوزه کشفیات فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق به ارزش بیش از ۵۵۹ میلیارد تومان توسط کارآگاهان پلیس گمرک کشف شد، گفت: در حوزه کشفیات کالای دخانی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد کالای دخانی به قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس گمرک در حوزه کشفیات تجهیزات و لوازم الکترونیکی، رمز ارز (رایانه- اسباب بازی) قاچاق بیش از ۵۲ هزار عدد تجهیزات رایانه‌ای قاچاق را کشف کردند، بیان داشت: در این مدت بیش از ۲۰ هزار دستگاه قطعات و لوازم خودرو ی قاچاق به ارزش بیش از ۵۰۱ میلیارد تومان کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در حوزه کشفیات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی وکالاهای خوراکی قاچاق بیش از ۵۶۰ تن انواع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی قاچاق به ارزش بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان توط کارآگاهان پلیس گمرک کشف شد.

وی افزود: در حوزه کشفیات لوازم خانگی، آشپزخانه، صوتی و تصویری، لوازم ورزشی و اداری قاچاق حدود ۵۵ هزارو ۶۸۸ عدد لوازم خانگی قاچاق به ارزش بیش از ۱۳۹ میلیارد تومان کشف شد.

سردار رحیمی گفت: در حوزه کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲۷ هزار عدد لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۲۹ میلیارد تومان توسط کارآگاهان پلیس گمرک کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف ۲۱۲ دستگاه انواع وسائط نقلیه سنگین و سبک و سایر ماشین آلات قاچاق در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ارزش بیش از ۱,۹۸۴ میلیارد تومان بیان داشت: در حوزه کشفیات پوشاک، البسه و منسوجات قاچاق بیش از ۸۵ تن پوشاک، البسه و منسوجات به قاچاق به ارزش بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ به صورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان داشت: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.