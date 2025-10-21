سرهنگ علی صباحی، معاون اجتماعی پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت پلیس بر پلتفرمهای اقتصادی برای مقابله با خالیفروشی گفت: پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از زیرمجموعههای پلیس امنیت اقتصادی، وظیفه پیشبینی، پیشگیری و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در فضای مجازی را بر عهده دارد؛ جرایمی نظیر پولشویی، قاچاق کالا، اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرایم مشابهی که در فضای حقیقی اتفاق میافتد.
وی افزود: حوزه فعالیت پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال بسیار گسترده است؛ بهطوریکه در برخی موارد حتی از حوزه فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در فضای حقیقی فراتر میرود.
سرهنگ صباحی با بیان اینکه برخی پلتفرمها و سایتها بدون مجوز اقتصادی فعالیت میکنند، تصریح کرد: در صورت ارتکاب جرم، این پلتفرمها ابتدا از طریق دادستانی مورد پیگیری قرار میگیرند. با هدف حمایت از کسبوکارهای داخلی دارای مجوز، ابتدا تذکرات لازم داده میشود و فرصت برای رفع تخلفات فراهم خواهد شد.
وی همچنین هشدار داد: همانطور که پلتفرمها میتوانند تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی باشند، در صورت نبود نظارت کافی میتوانند تهدیداتی جدی نیز متوجه اقتصاد کشور و مردم کنند؛ از جمله فروش اجناس تقلبی، گرانفروشی یا خالیفروشی.
معاون اجتماعی پلیس امنیت اقتصادی با تأکید بر لزوم تدوین ضوابط شفاف برای فعالیت اقتصادی آنلاین گفت: بهطور خاص، ضوابط فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا در حال نهایی شدن است و پس از اجرایی شدن آن، مشخص خواهد شد هر پلتفرم چه میزان طلا فروخته و چه موجودی دارد؛ که این موضوع میتواند از بروز خالیفروشی جلوگیری کرده و امنیت اقتصادی کشور را در این حوزه افزایش دهد.
نظر شما