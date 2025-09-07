کشف ۳۶ هزار ماینر غیرمجاز؛ پلیس در خط مقدم مقابله با ناترازی برق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد شاهد وجود ناترازی در ساختار انرژی کشور از جمله موضوع برق و آب هستیم، بیان داشت: وجود این ناترازی ها با خود مشکلات مختلفی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ایجاد می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه برای رفع این ناترازی پلیس امنیت اقتصادی هم به اقدامات ایجابی و سلبی بسیاری را در دستور کار خود داده است، گفت: به منظور انجام بهتر مأموریت‌های این حوزه جلسات تعاملی متعددی با شرکت توانیر کشور داشتیم.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه با بررسی‌های صورت گرفته استفاده‌های غیر مجاز از ماینرها از جمله دلایل وقوع ناترازی برق کشور، گفت: مقابله با این موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به کشف ۳۶ هزار و ۶۴۸ دستگاه ماینر در ۵ ماهه سال جاری، عنوان داشت: در ۵ ماهه سال جاری ۱۳۷۳ پرونده برای متهمان دستگیر شده در حوزه ماینر تشکیل و پیگیری شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: در روزهای اخیر با کشف دو مزرعه بزرگ ماینر که البته در زمان شناسایی و جمع آوری غیرفعال بودند بیش از ۲۴ هزار دستگاه ماینر در یکی از استان‌های شرقی کشور کشف و جمع آوری شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه وجود دستگاهای ماینر لطمات و صدمات بسیاری را به شبکه برق کشور و تشدید ناترازی برق دارد، گفت: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص سوداگرانی که برای کسب سودهای بادآورده با استفاده غیر قانونی، دزدانه از ماینرها زمینه ناترازی برق را ایجاد کرده‌اند با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.