۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

سردار مومنی: پلیس در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است

وزیر کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری پلیس مقتدر، مردمی، اخلاق‌مدار و هوشمند ما در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور و جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در فراجا در پیامی، با تبریک هفته فراجا، پلیس را بازوی اجرایی اقتدار ملی بیان کرد که همواره نقش بی‌بدیلی در حفظ نظم و انضباط اجتماعی و صیانت از امنیت عمومی ایفا کرده است.

متن پیام مومنی به این شرح است:

هفته انتظامی، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های زنان و مردانی است که با تکیه بر ایمان و مسئولیت‌پذیری، پرچم‌دار نظم، امنیت و قانون‌مداری در سراسر کشور هستند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بازوی اجرایی اقتدار ملی و ستون فقرات نظم اجتماعی، همواره نقش بی‌بدیلی در حفظ نظم وانضباط اجتماعی و صیانت از امنیت عمومی از مرز تا مرکز ایفا کرده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، پلیس مقتدر، مردمی، اخلاق‌مدار و هوشمند ما در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادی‌های مشروع آنان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه نظم و امنیت بویژه شهدای جان برکف دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر و آرزوی عزت روز افزون برای جانبازان عزیز، فرا رسیدن هفته انتظامی را به فرمانده، معاونان، افسران، درجه‌داران و سربازان خدوم فراجا تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

مهدیه حسن نائینی

