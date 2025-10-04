«خارپشت» با برداشتی آزاد از انیمیشن «آپ» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «خارپشت» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی حسینی و تهیه کنندگی مشترک محمدعلی حسینی و انجمن سینمای جوانان ایران، آماده اکران شد و در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان و چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران (در بخش فیلم‌های اقتباسی) به رقابت می‌پردازد.

این فیلم کوتاه که یکی از طرح‌های مورد تایید پیچینگ انجمن سینمای جوانان ایران است، برداشتی آزاد از داستان انیمیشن سینمایی «آپ» است و در ژانر کودک و در حال و هوای فانتزی ساخته شده است.

همچنین پوستر این فیلم کوتاه که توسط میلاد فاتحی طراحی و تیزر آن که توسط محمدعلی حسینی ساخته شده است، منتشر و رونمایی شد.

فیلم کوتاه «خارپشت» در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، روز شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن خواجو سینما ساحل و یکشنبه ۱۳ مهر ساعت ۱۸ در سالن شیخ بهایی سینمای چهارباغ اکران خواهد شد.

بابک بهشاد و یاسمن نصیری همراه با بازیگران کودک؛ پویا یوسفی و هلیا فروغیان، مقابل دوربین مهدی ایل بیگی رفتند. در خلاصه داستان «خارپشت» آمده است: «خانه در حال تخریب است. پس پارسا و نازی برای نجات خانه دست به کار می شوند.»

فهرست عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدعلی حسینی، دستیار اول و برنامه‌ریز: علی نصیر، منشی صحنه: غزال غلامی، مدیر فیلمبرداری: مهدی ایل بیگی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: سامان اکبری، صدابردار: سامان شهامت، گریم: صحرا صدری، طراح صحنه و لباس: پوریا محمدربیع، طراحی و جلوه های ویژه بصری: امیرحسین گنجی، تدوین و اصلاح رنگ و نور: محمدعلی حسینی، صداگذار: مرتضی بحیرایی، موسیقی: امیر خرم نژاد، مدیر تولید: حمیدرضا ساسانی، هویت بصری و طراح پوستر: میلاد فاتحی، روابط عمومی: آزاده فضلی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و محمدعلی حسینی.