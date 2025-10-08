به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «ما» به کارگردانی حسین وادی‌زاده و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی پس از اتمام مراحل تدوین و پست پروداکشن توسط وحید کُردلو، آماده اکران شد.

فیلمبرداری «ما» در اسفند ۱۴۰۳ آغاز و تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه داشت. این فیلم بلافاصله پس از پایان فیلمبرداری وارد مراحل پساتولید شد.

این فیلم اعتراضی‌ است به تمام جنگ‌افروزان عالم، به پیامدهای جنگ و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم جهان پرداخته است.

در خلاصه‌ داستان «ما» به قلم کسرا بختیاریان آمده است: «حالا که هیچ‌کسی صدامو نشنید، یقینمو می‌فروشم‌ و شک می‌خرم، چوب حراج‌ می‌زنم به زندگی‌ام و می‌رم برای دنیا سمعک می‌خرم ...»

فیلمبرداری فیلم سینمایی «ما» به قلم حمیدرضا مزرعه خطیری، حمیدرضا محمودیه و صدف پیکامی در زمستان سال گذشته نوشته شد.

فیلم سینمایی «ما»، روایتی سخت از امید و آگاهی در دل تاریکی جهان معاصر است؛ نوری که شاید بتواند از دل ما آغاز شود.

عطا عمرانی، نازنین صلح‌جو، روناک پوریادگار، نوید گودرزی، بهنام داوری، شبیر پرستار، یاسمن مرآتی، عارفه معماریان، کورش شاهی، آیلین جاهد، سحر خطیبی، مجید برومند، آویشن صدقی، امیر خان‌زاده، زینب رفیعی، صادق فتح الهی، هوشنگ مزدائی، آرزو غلامی، نرگس غلامی، فرزانه کارگر و با معرفی محمدعلی هدایتی، ساسان کاظمی، امیر آزادملکی، بهناز بیاتی و خشایار حیدری، بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تولید: افشین رئوفی، دستیار یک و برنامه ریز: سید محمدجواد رضوی، منشی صحنه: مریم طریقی نژاد، مدیر فیلمبرداری: میلاد واعظی مجد، مدیر صدابرداری: هادی افشار، طراح گریم: اهورا قاسمی، طراح صحنه: میلاد آجودانی، طراح لباس: آرزو صابر، تدوین: وحید کردلو، طراح موسیقی: پیام آزادی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: نگار قنبری، مدیر رسانه‌ای: امیر خانزاده، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: امیر محنتی.