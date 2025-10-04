به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حسینپور در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۰۷:۴۳ دقیقه صبح امروز (شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، گزارشی از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق در آشپزخانه یکی از کتابفروشیهای مستقر در مگا مال به مرکز فرماندهی عملیات آتشنشانی بندرعباس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی از ایستگاه شماره ۶ آتشنشانی به محل حادثه اعزام و عملیات اطفای حریق، ایمنسازی محیط و تخلیه دود را آغاز کردند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی بندرعباس علت بروز این حادثه را اتصالی در سیستم برق آشپزخانه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این حریق خسارت جانی در پی نداشته و با اقدام سریع نیروهای آتشنشانی از گسترش آتش به سایر بخشهای واحد تجاری جلوگیری شد.
