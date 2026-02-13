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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

آتش‌نشانی:جانمایی غیر اصولی مواد آتش‌زا عامل وقوع حریق در نسیم‌شهر بود

آتش‌نشانی:جانمایی غیر اصولی مواد آتش‌زا عامل وقوع حریق در نسیم‌شهر بود

بهارستان- مدیر آتش‌نشانی نصیرشهر از اطفای حریق یک مغازه خبر داد و هشدار داد: جانمایی نادرست مواد آتش‌زا خطر جدی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مقصودی، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، از مهار سریع حریق یک واحد تجاری در نسیم شهر توسط نیروهای عملیاتی خبر داد.

مقصودی در ادامه اعلام کرد: پس از دریافت گزارش حریق از طریق سامانه ۱۲۵، تیم ایستگاه شماره یک بلافاصله به محل اعزام شد و با استفاده از تجهیزات تخصصی، آتش را کنترل کرده و مانع گسترش آن به مغازه‌های مجاور شدند.

وی با اشاره به دلیل وقوع حادثه افزود: نگهداری غیر اصولی مواد قابل اشتعال مانند تینر در نزدیکی مجاوز بخاری، باعث شعله‌ور شدن این واحد تجاری شده است.

مقصودی در ادامه با توصیه به صاحبان کسب‌وکار و صنایع گفت: رعایت اصول ایمنی، چینش مناسب مواد آتش‌زا و تجهیز فضا به کپسول آتش‌نشانی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه است.

کد مطلب 6748058

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