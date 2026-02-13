به گزارش خبرنگار مهر، حسن مقصودی، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران، از مهار سریع حریق یک واحد تجاری در نسیم شهر توسط نیروهای عملیاتی خبر داد.

مقصودی در ادامه اعلام کرد: پس از دریافت گزارش حریق از طریق سامانه ۱۲۵، تیم ایستگاه شماره یک بلافاصله به محل اعزام شد و با استفاده از تجهیزات تخصصی، آتش را کنترل کرده و مانع گسترش آن به مغازه‌های مجاور شدند.

وی با اشاره به دلیل وقوع حادثه افزود: نگهداری غیر اصولی مواد قابل اشتعال مانند تینر در نزدیکی مجاوز بخاری، باعث شعله‌ور شدن این واحد تجاری شده است.

مقصودی در ادامه با توصیه به صاحبان کسب‌وکار و صنایع گفت: رعایت اصول ایمنی، چینش مناسب مواد آتش‌زا و تجهیز فضا به کپسول آتش‌نشانی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه است.