علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت ۱۲:۰۹ امروز، پنجم دیماه، طی عملیات جادهسازی، تیغه یک دستگاه بولدوزر با لوله اصلی گاز برخورد کرد و موجب نشت گاز، آتشسوزی و آسیب به شبکه برق شد و بخشی از کابلهای فشار متوسط ذوب گردید.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، نیروهای امدادی و آتشنشانی در منطقه حاضر شدند و با اقدام فوری و همکاری پرسنل سازمان آتشنشانی و ادارههای گاز و برق، جریان برق و گاز در سریعترین زمان ممکن برقرار و محل ایمنسازی شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: نیروهای آتشنشانی با همکاری پرسنل ادارههای گاز و برق، اقدامات لازم برای ایمنسازی محل، قطع جریان گاز و کنترل شبکه برق را انجام دادند. خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی نداشته و هماکنون هیچ مشکلی اعم از قطعی برق یا گاز در منطقه وجود ندارد. عملیات امداد و ایمنسازی با دقت کامل و تحت کنترل انجام شد.
این عملکرد سریع و هماهنگی میان نهادهای مسئول، ضمن تضمین امنیت و پایداری شبکههای حیاتی برق و گاز، مانع از بروز هرگونه خسارت گسترده شد و نشاندهنده آمادگی و واکنش به موقع نیروهای امدادی استان است.
نظر شما