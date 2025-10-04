  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

فرمانده انتظامی لرستان: ۹ باند قاچاق سلاح در لرستان منهدم شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از انهدام ۹ باند قاچاق سلاح در این استان طی شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در لرستان به گوشه‌ای از عملکرد مجموعه فرماندهی انتظامی استان لرستان در شش‌ماهه نخست سال اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش ۱۴ درصدی وقوع سرقت و افزایش هفت‌درصدی کشفیات، انهدام ۶۹ باند سرقت و دستگیری صدها سارق حرفه‌ای و خشن، انهدام ۹ باند قاچاق سلاح و مهمات و کشف مقادیر قابل‌توجهی سلاح و اجرای طرح‌های سراسری برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز، برخورد قاطع با اراذل‌واوباش و جلوگیری از هرگونه عرض‌اندام آنها در سطح استان، دستگیری ۲۹ باند تهیه و توزیع مواد مخدر و هزاران خرده‌فروش، از جمله مهم‌ترین اقدامات پلیس لرستان در این مدت بوده است.

وی با بیان اینکه «پلیس هوشمند» راهبرد اصلی این نیرو است، تصریح کرد: ارتقای دانش تخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و استفاده از هوش مصنوعی در کنترل ترافیک و پیشگیری از جرائم، پلیس لرستان را در مسیر تحقق امنیت پایدار یاری خواهد کرد.

فرمانده انتظامی لرستان همچنین به افزایش اعتماد عمومی به نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: افزایش تماس‌های مردمی با مرکز ۱۱۰ و مراجعه گسترده مردم به مراکز مشاوره انتظامی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته، و درعین‌حال ۶۸ درصد پرونده‌ها در مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی منجر به سازش شده که این امر نشانگر اعتماد مردم به پلیس و تلاش این نیرو برای حل مشکلات درون جامعه بدون ارجاع به دستگاه قضائی است.

