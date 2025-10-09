حجت جنگجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسائل و نیازهای آموزشی و زیرساختی شهر سیراف در دیدار با معاون فنی و اجرایی سازمان نوسازی مدارس کشور رئ و با حضور شهردار بندر سیراف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر سیراف افزود: در این دیدار ضمن تشریح کمبود فضاهای آموزشی، فرسودگی مدارس موجود و رشد جمعیت دانشآموزی، بر ضرورت توجه ویژه به حوزه آموزش و تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام آموزشی در سیراف مورد تأکید قرار گرفت.
وی گفت: در این نشست مقرر شد روند ساخت مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه محله باغ شیخ با پیگیری مستقیم از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور تسریع شود.
جنگجو بیان کرد: بر اساس اعلام معاون فنی سازمان، این پروژه تا پایان شهریورماه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به گذشت بیش از سی سال از ساخت مدرسه متوسطه اول دخترانه حضرت زینب (س) و فرسودگی شدید آن، تصمیم گرفته شد این فضا در طرح تخریب و بازسازی قرار گیرد.
وی بیان کرد: از دیگر موضوعات مطرحشده در این دیدار، ضرورت توسعه آموزشهای فنیوحرفهای در شهر سیراف با توجه به صنعتی بودن منطقه و علاقهمندی دانشآموزان به رشتههای مهارتی بود. در این زمینه، پیشنهاد ساخت یک مدرسه فنیوحرفهای در سیراف از سوی رئیس شورا و شهردار مطرح شد که با استقبال معاون فنی سازمان نوسازی مواجه شد.
رئیس شورای اسلامی شهر سیراف افزود: معاون فنی و اجرایی سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه با مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر تماس گرفت و دستور پیگیری و اقدام لازم را صادر کرد.
جنگجو ضمن قدردانی از نگاه حمایتی سازمان نوسازی مدارس کشور، این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، نوسازی زیرساختها و تقویت مهارتآموزی دانشآموزان شهر سیراف دانست و بر تداوم پیگیریهای مدیریت شهری در این حوزه تأکید کرد.
