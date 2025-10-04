https://mehrnews.com/x39cH9 ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱ کد خبر 6611577 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱ تروریست بیرحم جیش الظلم به قتل ۳ هموطن اعتراف کرد زاهدان - مزدور و تروریست جیش الظلم در این کلیپ به نحوه پیوستن به این گروهک تروریستی و قتل سه هم وطن اعتراف میکند. دریافت 14 MB کد خبر 6611577 کپی شد مطالب مرتبط مدارس سیستان تعطیل شد؛ کاهش ساعت کاری ادارات شمال سیستان و بلوچستان علاج مسائل سیستان و بلوچستان بها دادن به قلم است هنرمندان سیستان و بلوچستان؛ روایتگر چالشها و ظرفیتهای استان برچسبها زاهدان حمله تروریستی جیش الظلم
نظر شما