۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

تروریست بی‌رحم جیش الظلم به قتل ۳ هموطن اعتراف کرد

زاهدان - مزدور و تروریست جیش الظلم در این کلیپ به نحوه پیوستن به این گروهک تروریستی و قتل سه هم وطن اعتراف می‌کند.

