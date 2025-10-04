مدارس سیستان تعطیل شد؛ کاهش ساعت کاری ادارات شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان و با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در منطقه سیستان در روز یکشنبه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، کلیه مدارس منطقه سیستان در همه مقاطع و در ۲ شیفت صبح و عصر تعطیل، و فعالیت ادارات، بانکها و بیمهها در پنج شهرستان منطقه سیستان نیز ۲ ساعت زودتر تعطیل میشوند.
این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، شهروندان و کارکنان ادارات و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان اتخاذ شده و شامل شهرستانهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز است.
گفتنی است؛ مراکز خدماترسان و درمانی از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال فعالیت خواهند کرد.
همچنین به سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و گروههای حساس توصیه شده، حتیالمقدور از منزل خارج نشوند، رانندگان نیز از تردد غیرضرور بهویژه در مسیرهای ارتباطی شهرستانهای شمالی خودداری کنند.
نظر شما