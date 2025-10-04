به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی، رمان نوجوان دختراردوی آتش از تازه‌های انتشارات ۲۷ بعثت، روز شنبه ۱۲مهر با حضور محمدعلی سپهر نویسنده، حمید بابایی کارشناس ،جواد کلاته عربی مدیر انتشارات ۲۷بعثت و با اجرای میثم رشیدی در سالن مبارک فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

جواد کلاته عربی، مدیر انتشارات ۲۷ بعثت، در این نشست با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه ادبیات پایداری گفت: انتشارات ۲۷ بعثت بیش از هر چیز به انتشار آثار مستند در حوزه جنگ شناخته می‌شود. تولید و چاپ زندگی‌نامه‌های مستند شهدا، خاطرات رزمندگان، همسران و مادران شهدا و به‌ویژه کارنامه‌های عملیاتی یگان‌های رزم، از جمله محورهای اصلی فعالیت این انتشارات است.

وی افزود: در حال حاضر کتاب «کارنامه عملیاتی گردان مالک» از لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص) به چاپ رسیده و تا پایان سال سه اثر دیگر نیز در همین حوزه منتشر خواهد شد. هر یک از این آثار حاصل سال‌ها تحقیق، پژوهش و نگارش است و به ادبیات پایداری کشور افزوده می‌شود.

مدیر انتشارات ۲۷ بعثت با اشاره به اهمیت مستندنگاری در شناخت جنگ و شخصیت‌های حاضر در آن اظهار داشت: بخش عمده فعالیت‌های ما بر پایه مستندنگاری است؛ آثاری که بتوان به آن‌ها به‌عنوان منبعی قابل اتکا برای درک واقعیت‌های جنگ و انسان‌های آن دوران رجوع کرد.

به کار گیری نویسندگان جوان برای ادبیات نوجوان کلاته عربی با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیاز به تولید آثار ویژه نوجوانان احساس شده است، گفت: با وجود آنکه بیشتر آثار انتشارات در حوزه بزرگسالان تولید شده، اما در دو سه سال گذشته تصمیم گرفتیم به‌طور جدی وارد عرصه رمان نوجوان شویم. مخاطب نوجوان ذائقه متفاوتی دارد و آثار مستند جنگ ممکن است برای این گروه جذابیت کافی نداشته باشد؛ از این‌رو تلاش کردیم با بهره‌گیری از نویسندگان مجرب و دغدغه‌مند، به تولید آثار داستانی متناسب با این گروه سنی بپردازیم. او با اشاره به آثار منتشرشده در این زمینه اظهار کرد: تاکنون چند عنوان در حوزه رمان نوجوان منتشر کرده‌ایم که با استقبال مخاطبان همراه بوده است. از جمله این آثار می‌توان به کتاب‌های «از این طرف بیا» نوشته سمیه جمالی، «مار در سایه بلوط» به قلم محمدعلی سپهر، «درخت بی‌برادر» اثر فاطمه سلیمانی و «با من بیا مائده» نوشته مجید ملا محمدی اشاره کرد. وی افزود: این آثار در حال طی مراحل چاپ نهایی هستند و در هفته‌های آینده روانه بازار نشر خواهند شد. کلاته عربی در ادامه گفت: خوشبختانه با وجود آنکه انتشارات ۲۷ بعثت به انتشار رمان شناخته نمی‌شود، اما آثار منتشرشده در مدت کوتاه اخیر با استقبال چشمگیر مخاطبان روبه‌رو شده است. ما بر این باوریم که توجه به رمان نوجوان در ادبیات پایداری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم این مسیر را با همکاری نویسندگان متعهد ادامه دهیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود به تازه‌ترین اثر محمدعلی سپهر اشاره کرد و گفت: کتاب «مار در سایه بلوط» نخستین رمان در حوزه جنگ ۱۲ روزه است و هم‌اکنون مراحل فنی چاپ را می‌گذراند. این اثر به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و می‌تواند مخاطبان نوجوان را با بخشی از واقعیت‌های جنگ‌های معاصر منطقه آشنا کند. مدیر انتشارات ۲۷ بعثت در پایان ضمن قدردانی از حاضران در نشست تأکید کرد: توجه به ادبیات نوجوان اقدامی ارزشمند است، چراکه بخش عمده آثار منتشرشده در حوزه پایداری برای مخاطبان بزرگسال تولید شده است. امیدواریم با تلاش جمعی بتوانیم گامی مؤثر در معرفی ارزش‌ها و واقعیت‌های دوران دفاع مقدس به نسل نوجوان برداریم.

رمان «دختر اردوی آتش» بدون شعارزدگی، روح جمعی مردم ایران را بازنمایی می‌کند حمید بابایی، کارشناس و منتقد ادبی، در این نشست با اشاره به ویژگی‌های برجسته رمان «دختر اردوی آتش» گفت: این اثر را با اشتیاق و حس مثبتی مطالعه کردم و در تمام طول خواندن، به این اندیشه می‌رسیدم که اگر شرایطی مشابه آنچه در داستان روایت شده برای کشور ما پیش بیاید، آیا ما نیز همانند شخصیت‌های سارا، صدیقه و خانواده‌هایشان حاضر خواهیم بود از هم‌وطنانی که کیلومترها از ما فاصله دارند، دفاع کنیم و از آنان حمایت به عمل آوریم یا خیر. او افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این رمان، ارتباط آن با وضعیت امروز جامعه است. روح جمعی و همبستگی مردمی که در اثر وجود دارد، به فضای کنونی ما بسیار نزدیک است. در حالی که تبلیغات گوناگونی درباره تغییر رفتار اجتماعی مردم صورت می‌گیرد، این اثر نشان می‌دهد که روح نوع‌دوستی و همدلی همچنان در میان ایرانیان زنده است. بابایی با تأکید بر اینکه اثر حاضر از شعارزدگی رایج در برخی آثار دفاع مقدس دور است، اظهار داشت: نویسنده در این رمان هیچ‌گاه به دام شعار نمی‌افتد و روایت را با صداقت و واقع‌گرایی پیش می‌برد. یکی از مشکلات آثار روایی مرتبط با دفاع مقدس، استفاده بیش‌ازحد از شعارهایی است که مخاطب را از اثر دور می‌کند. اما در این کتاب، نویسنده توانسته است ضمن حفظ ارزش‌های محتوایی، وجه انسانی شخصیت‌ها را تقویت کند و موقعیت‌های واقعی و باورپذیر بیافریند. این منتقد ادبی افزود: در شخصیت‌پردازی رمان، جنبه انسانی و احساسی شخصیت‌ها به‌خوبی نمایش داده شده است. ترس، خستگی، تردید و خشم در کنار شجاعت و ازخودگذشتگی، باعث می‌شود مخاطب با قهرمانان داستان احساس نزدیکی کند. راوی نیز با لحنی شیرین و صمیمی روایت را پیش می‌برد و خواننده را تا پایان همراه نگه می‌دارد. بابایی با اشاره به حرکت تازه انتشارات ۲۷ بعثت در حوزه رمان نوجوان گفت: به نظر من ورود این انتشارات به عرصه رمان، تصمیمی درست و ارزشمند است. این اثر را خواندم و از کیفیت آن لذت بردم. پیشنهاد من به ناشر این است که همان‌طور که تاکنون بر کیفیت آثار تأکید داشته، همچنان بر حفظ استانداردهای تولید تمرکز کند و از افت کیفی در روند افزایش تعداد آثار جلوگیری شود. او در ادامه افزود: نوجوانان امروز علاوه بر تاریخ شفاهی، به رمان‌های ایرانی باکیفیت نیاز دارند. در حالی که بازار نشر با ترجمه‌های متعدد اشباع شده، تولید آثار اصیل ایرانی با ساختار حرفه‌ای و محتوای غنی ضرورت دارد. خوشبختانه «دختر اردوی آتش» از جمله آثاری است که می‌توان از آن دفاع کرد. نویسنده با دقت پژوهش کرده و فضای کردستان در دوران جنگ را به‌درستی و با جزئیات بازآفرینی کرده است. بابایی اظهار داشت: به عنوان کسی که در این حوزه مطالعه و تجربه دارد، می‌توانم بگویم فضای زمانی و جغرافیایی رمان دقیق و باورپذیر است و مطالعه آن را به همه علاقه‌مندان توصیه می‌کنم. هرچند هر اثر هنری ممکن است جای نقد داشته باشد، اما این رمان از انسجام، پژوهش و روایت قابل توجهی برخوردار است. او در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نگاه مثبت به کشور و مردم گفت: متأسفانه گاهی در میان برخی افراد، نوعی بدبینی نسبت به وطن مشاهده می‌شود. اما نباید فراموش کنیم که این کشور متعلق به همه ماست و توهین یا بی‌توجهی به آن کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند. این اثر به‌خوبی نشان می‌دهد که در راه پاسداری از میهن، انسان‌هایی از خود و خانواده‌شان گذشتند. همین نگاه واقع‌گرایانه و بی‌ادعاست که به رمان ارزش و اعتبار بخشیده است.