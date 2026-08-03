به گزارش خبرنگار مهر، این پویش با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی آثار حوزه ادبیات پایداری، از ۱۳ مردادماه همزمان با اربعین حسینی آغاز می‌شود و تا ۸ شهریورماه مصادف با میلاد پیامبر اکرم (ص) ادامه خواهد داشت.

کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» روایتگر زندگی و خاطرات شهید میرزا محمد سلگی، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) لشکر انصارالحسین (ع) در دوران دفاع مقدس است که به قلم حمید حسام به رشته تحریر درآمده و مورد تقریظ رهبر شهید قرار گرفته است.

در این مسابقه کتابخوانی، شرکت‌کنندگان پس از مطالعه کتاب و ورود به صفحه مسابقه، با ثبت شماره تماس خود می‌توانند به سوالات طراحی‌شده پاسخ دهند.

برای برگزیدگان این پویش، جوایزی شامل پنج کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس به ارزش هر کدام ۸۰ میلیون ریال، هشت هدیه نقدی ۵۰ میلیون ریالی، ۱۲ هدیه نقدی ۲۰ میلیون ریالی و ۲۰ بن خرید کتاب از آثار انتشارات ۲۷ بعثت به ارزش هر کدام ۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» را از غرفه‌های فروش در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهر تهران تهیه کنند. کسانی که این کتاب را از پیش در اختیار دارند هم می‌توانند با رجوع به سایت مسابقه، در آن شرکت کنند.