به گزارش خبرنگار مهر، این اثر روایتی مستند از زندگی محسن گلستانی، قاری و مداح رزمنده دوران دفاع مقدس است که فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی او در سال‌های جنگ را بازخوانی می‌کند.

«حکایت محسن» به زندگی جوانی می‌پردازد که در خانواده‌ای اهل موسیقی و نغمه رشد کرد و از کودکی با تلاوت قرآن و مداحی انس داشت. محسن گلستانی فعالیت‌های مذهبی خود را از جلسات قرآن و مراسم محلی آغاز کرد و با شروع جنگ ایران و عراق، حضور در جبهه را در کنار فعالیت‌های فرهنگی ادامه داد.

در این کتاب، مسیر زندگی او از سال‌های نوجوانی در مشهد تا حضور در مناطق عملیاتی روایت شده است؛ رزمنده‌ای که به‌عنوان قاری ارتش و مداح لشکر شناخته می‌شد و در برنامه‌های صبحگاه، مراسم دعا و شب‌های عملیات به اجرای برنامه می‌پرداخت.

نویسنده در این اثر تلاش کرده تصویری از پیوند فعالیت‌های هنری و مذهبی با فضای جبهه‌ها ارائه دهد و بخشی از نقش نیروهای فرهنگی در دوران دفاع مقدس را روایت کند. کتاب همچنین به فعالیت‌های محسن گلستانی در حوزه تلاوت قرآن، مداحی و حضور او در جمع رزمندگان می‌پردازد.

«حکایت محسن» در قالب روایت مستند، بخشی از تجربه‌های فرهنگی و اجتماعی رزمندگان در سال‌های جنگ را بازتاب داده و زندگی یکی از فعالان مذهبی حاضر در جبهه‌ها را مرور می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

ما که نتونستیم درک کنیم اسلام رو، نتونستیم اون‌طور که باید و شاید این امام عزیز رو، یا به این انقلاب خدمت کنیم. ان‌شاءالله آیندگان بتونن بعد از ما اگر ما توفیقی پیدا کردیم، یا اگر هم پیدا نکردیم، در کنار هم بتونیم این انقلاب رو بیشتر یاری کنیم که چشم تمامی بچه یتیم‌ها، بچه‌های شهدا، بچه‌های اسرا، بچه‌های بسیجی و تمام مستضعفین، پیرمردها، پیرزن‌ها، ناتوانان در سراسر جهان، به این انقلاب دوخته شده.