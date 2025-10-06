تاکید کیم بر مجازات دشمنان کره شمالی در بازدید از ناوشکن «چو هیون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که کیم جونگ اون، رهبر این کشور با حضور در یک نمایشگاه نظامی، از ناوشکن «چو هیون» بازدید و بر آمادگی نیروی دریایی پیونگیانگ برای بازدارندگی کامل و مجازات تحریکات دشمن تاکید کرده است.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی نوشته است که نمایشگاه سالانه «توسعه دفاعی» به ترویج «پیشرفت چشمگیر ارتش مدرنیزه این کشور» میپردازد.
به گفته تحلیلگران، مشخص نیست که این ناوشکنها چه زمانی عملیاتی خواهند شد. شرکت «اSI Analytics» مستقر در کره جنوبی در ماه سپتامبر مدعی شد که کره شمالی سرانجام موفق به نصب موتورهای ناوشکن «چو هیون» شده است و پیشبینی کرد که این ناوشکن احتمالا ماه جاری آزمایشات دریایی را پشت سر میگذارد.
بازدید کیم از این نمایشگاه و اطلاعرسانی خبرگزاری کره شمالی در بحبوحه تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بین آمریکا و متحدانش یعنی کره جنوبی و ژاپن با چین صورت گرفته است.
صنایع کشتیسازی کره جنوبی در زمره پیشتازان این صنعت محسوب میشوند و در اندیشه توسعه در بازار دفاعی آمریکا هستند.
ناوشکن «چو هیون» در ماه مه در جریان مراسم راهاندازی که با حضور کیم برگزار شد، تقریبا واژگون شد و خشم رهبر کره شمالی را به همراه داشت. کیم در آن برهه این حادثه را «اقدام مجرمانه» توصیف کرد.
