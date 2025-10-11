به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایافپی، کره شمالی در جریان رژه نظامی بزرگ این کشور که با حضور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مقامات عالیرتبه چین و روسیه برگزار شد، از قدرتمندترین موشک بالستیک قارهپیمای پیونگیانگ رونمایی کرد.
این رویداد به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس حزب حاکم «کارگران کره شمالی» و بهدنبال همکاری نظامی آشکار این کشور با روسیه و اعزام هزاران نیرو به مسکو جهت کمک به ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین، برگزار شد.
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، به همراه لی چیانگ، نخست وزیر چین و همچنین «تو لام» دبیرکل حزب کمونیست ویتنام که همگی در مجاورت کیم جونگ اون نشسته بودند، در این رژه نظامی حضور داشتند.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی نوشت که در این مراسم برخی از پیشرفتهترین تسلیحات این کشور شامل موشک بالستیک قارهپیمای «هوآسونگ ۲۰» به نمایش درآمد. این خبرگزاری این موشک را «قدرتمندترین سامانه تسلیحات هستهای» این کشور توصیف کرده است.
در میان تسلیحاتی که به در رژه به نمایش درآمد، میتوان به موشکهای کروز راهبردی دوربرد، خودروهای پرتاب پهپاد و موشمهای زمین به هوا و زمین به زمین اشاره کرد.
کیم در سخنرانی خود در این رژه گفت که «ارتش شکستناپذیر کره شمالی همواره به تلاشهای حزب ما برای غلبه بر مشکلات، توان مضاعفی بخشیده و آیندهای روشن را نزدیکتر ساخته است.»
وی با اشاره به حضور نیروهای این کشور در روسیه در نبرد مسکو علیه کییف، اضافه کرد: روحیه جنگندگی دلیرانهای که به نمایش گذاشته شد و پیروزی که به دست نیروهای مسلح انقلابی ما در میدانهای نبرد خارجی برای عدالت بینالمللی به دست آمد، نشاندهنده کال ایدئولوژیک و معنوی ما بود.
