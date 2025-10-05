پیام تبریک حجت الاسلام موسی پور به سردار رادان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی به سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز فراجا را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان (دام عزه)
فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)
با اهدای سلام و تحیت؛
فرارسیدن سیزدهم مهرماه، روز پاسداشت مجاهدتهای صادقانهی حافظان نظم، امنیت و آسایش ملت شریف ایران را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهادی برخاسته از متن مردم و مکتب انقلاب اسلامی است که در پرتو هدایتهای حکیمانهی مقام معظم رهبری(مدّظلهالعالی)، همواره در خط مقدم صیانت از امنیت، کرامت و آرامش جامعه قرار داشته و با روحیهای مؤمنانه، انقلابی و مجاهدانه، رسالتی سترگ را به انجام میرساند.
بیتردید تلاشهای خالصانهی جنابعالی و مجموعهی سرافراز فراجا، برگرفته از ایمان راسخ، بصیرت انقلابی و عشق به میهن اسلامی است. این جهاد بیوقفه، یادآور مجاهدتهای درخشان شهدای والامقام فراجا است؛ بزرگمردانی که جان خویش را در راه حفظ امنیت مردم، حراست از ارزشهای الهی و پاسداری از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی فدا کردند و خون پاکشان، شجرهی طیّبهی امنیت و اقتدار را در این سرزمین الهی آبیاری نمود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام آن شهیدان والا، و تقدیر از زحمات صادقانهی آنجناب و آحاد فرماندهان و کارکنان خدوم فراجا، از درگاه خداوند متعال دوام توفیق، عزّت، سلامت و سربلندی روزافزون شما را در ظلّ عنایات حضرت ولیّعصر (عجّلالله تعالی فرجهالشریف) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلهالعالی) مسألت دارم.
محمدحسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
